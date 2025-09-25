PSD de ieri, sub Dragnea, a provocat AUR și SOS de azi. ”Țineți minte discursurile cu roșia românească? A dat cu băţul şi a scos din peșteră monstrul adormit” al mișcării suveraniste

Autor: Aniela Manolea
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 11:57
PSD de ieri, sub Dragnea, a provocat AUR și SOS de azi. ”Țineți minte discursurile cu roșia românească? A dat cu băţul şi a scos din peșteră monstrul adormit” al mișcării suveraniste
PSD sub Liviu Dragnea ”a scos din peşteră monstrul adormit” al mișcării suveraniste FOTO /Hepta

Mișcarea suveranist-extremistă din România a revenit odată cu decizia PSD sub conducerea fostului premier Liviu Dragnea de a curta acest electorat, a explicat Andrei Ghitea, expert în influența religiei în politică. Susținerea referendumul pentru modificarea Constituției a fost momentul în care mișcarea suveranistă s-a cristalizat, susține expertul.

„Am fi fost tentați să credem că mișcarea naționalistă de tip PRM-Funar, cu vopsitul băncilor în tricolor la Cluj și alte trăsnăi, s-a terminat, deoarece PRM-ul s-a dus în irelevanță politică. Am fi crezut că filonul naționalist s-a dus naibii. Și a apărut Dragnea, țineți minte discursurile cu roșia românească care are gust versus roșia din import fără niciun gust, cu chimicalele care se bagă intenționat în mâncarea românilor și așa mai departe. Deci, avem aici un viraj major”, a explicat Andrei Ghitea, expert în influența religiei în politica românească și europeană.

Sub conducerea lui Dragnea, PSD a încercat să revitalizeze electoratul extremist pentru un câștig electoral în perioada 2017-2018.

„Am observat atunci, ca cetățean obișnuit, că încă nu mă apucasem de cercetare în domeniu, faptul că mainstreamul politicii românești – în cazul nostru, Partidul Social Democrat – începe să încorporeze în discurs și să zgândăre partea aceea a electoratului și să încerce să o revitalizeze. Și asta e, din nou, o chestie foarte banală și cinică, din păcate. Are legătură tot cu marketingul politic. Ca să stea competitiv, cine îi era consultant pe partea politică i-a sugerat, probabil, „Hai să ne mărim baza de alegători încercând să captăm din electoratul pierdut și care aparținea mai demult de partidele naționaliste!””, a explicat Andrei Ghinea.

Statul și PSD au investit în succesul referendumul care ar fi redefinit căsătoria în Constituție de la o relație „între soți” la „între un bărbat și o femeie”. Referendumul a avut o participare de numai 21%, pe fondul explicațiilor legale că două persoane de același sex nu se pot căsători în România nici cu sintagma „între soți”.

„Testul suprem sau declanșarea oficială a mișcării suveraniste în România vine cu Coaliția pentru Familie și cu acel referendum. Atunci am observat direct că inclusiv persoane din anturajul meu, pe care le consideram cu o anumită poziționare cetățenească în raport cu subiectul, totuși, au fost foarte tentate să vireze. De ce? Pentru că statul și nu numai statul, dacă mai țineți minte, principalul partid de guvernământ au investit foarte mult efort în a forța reușita acelei mișcări. Deci, practic, partidul de guvernământ a dat cu bățul și a scos din peșteră monstrul adormit”, consideră specialistul în influența religiei în politică.

Religia prin delegare la români

Un alt factor identificat de Andrei Ghitea ca o cauză a curentului suveranist este religia „prin delegare”, în care românii nu relaționează direct cu învățăturile din Biblie (carte necitită complet de majoritatea românilor), ci folosesc pomelnice pentru a scăpa de griji.

„E o practică foarte banală pentru românul de rând. În toate familiile se observă acest fenomen: ai un necaz personal, medical ori financiar, se întâmplă un pocinog, ca să mă exprim informal. Ei, ce faci? Ai tendința să mergi la preot sau cineva din familie spune: „Du-te, maică, și la preot!“. Și te duci la preot și în loc să zici „Domnule părinte, spuneți-mi, vă rog, ce ne învață Iisus despre situația mea, cum să o abordez, cum s-o gândesc în dogma creștină?“, mergi la preot și spui așa: „Se poate un pomelnic pentru necazul meu?“. Și pui X lei pe bilețel apoi te duci acasă liniștit. Uneori nici nu participi la liturghia la care se citește acel pomelnic. Te duci acasă în duminica aia, îți iei micul dejun liniștit iar de banii respectivi preotul se transformă – o să supăr oamenii mai religioși în sensul autentic – într-un fel de lăutar în fața lui Dumnezeu. Vine, citește pomelnicul, a pus banii în cutia bisericii și noi suntem liniștiți în sufletul nostru cetățenesc, spunem: „Da, mi-a pus preotul o vorbă bună la Dumnezeu și se rezolvă cazul nostru!“. Deci, delegăm, nu mai investim efort autentic în a ne reconecta cu Dumnezeu în rezolvarea problemelor noastre”, a mai spus specialistul Andrei Ghitea.

