Un fost fost ministru al Muncii din PSD susține că salariul minim va creşte în 2026, în ciuda neînțelegerilor din coaliție: ”Nu va fi înghețat, vă asigur!”

Autor: Aniela Manolea
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 14:20
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi (PSD), promite creșterea salariului minim FOTO Facebook /Marius Budai

Fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Marius Budăi, insistă că salariul minim din România va crește în 2026. După ce surse politice au dezvăluit că se discută inclusiv menținerea salariului minim la nivelul din prezent, Budăi s-a grăbit să le promită votanților PSD o creștere a venitului minim în următorul an.

„Salariul minim va creşte în anul următor! Nu va fi îngheţat! Vă asigur de acest lucru! PSD nu va accepta încălcarea legislaţiei naţionale şi europene care reglementează salariul minim european”, spune Budăi într-o postare pe Facebook.

Ministrul Muncii a anunțat că deja se lucrează la calcule pentru a determina posibilele scenarii de majorare, care ar putea aduce salariul minim brut între 4.325 și 4.778 lei. În prezent, aproximativ 1,8 milioane de români primesc salariul minim, de 4.050 lei.

Potrivit lui Budăi, „PSD s-a luptat atât în Parlamentul European, cât şi în Guvern şi în Parlamentul României pentru a introduce aceste garanţii pentru cei 830.000 de salariaţii care au cele mai mici venituri”.

Patronatele au cerut însă înghețarea salariului minim, pe fondul numărului mare de firme închise în 2024 și a creșterii taxelor și impozitelor.

„Personal, în calitate de ministru al Muncii susţinut de PSD, am modificat un punct de vedere al unui guvern strict de dreapta care se opunea aprobării Directivei privind salariul minim european. Deci, nu discutăm dacă, ci cu cât va creşte!”, a mai transmis Budăi.

