BPN al PSD decide soarta filialelor dizolvate

Liderii PSD au luni prima sedinta dupa decizia de reorganizare a filialelor neperformante, fiind asteptate propuneri de interimari si de coordonatori politici pentru cele opt organizatii.

In saptamana care s-a scurs de la decizia CEx de dizolvare a filialelor cu rezultate sub scorul partidului, in PSD nu s-au gasit solutii pentru rezolvarea tensiunilor, iar conflictul s-a intensificat, informeaza NewsIn.

Mircea Geoana, prins la mijloc intre tabara din Sud, castigatoare la alegerile locale, si intre cea din Transilvania, cu rezultate modeste, va incerca sa stabileasca pentru fiecare din cele opt organizatii cu probleme un sef interimar care sa conduca pana la organizarea alegerilor, dar si un coordonator politic, de regula din cadrul BPN.

Dupa cum au declarat surse pentru NewsIn, Cristian Diaconescu ar putea fi desemnat sa coordoneze filialele PSD de Arad si Bihor, Miron Mitrea se va ocupa de Mures, deputatul Iulian Iancu de Neamt, iar Titus Corlatean de Brasov.

De departe, cele mai mari probleme sunt la Cluj. Asta pentru ca, scrie NewsIn, clujenii lui Vasile Dancu, spun unii lideri PSD, ar putea accepta compromisul ca liderul interimar sa fie Ioan Rus, de altfel aceasta fiind si una din propunerile lui Geoana, in conditiile in care predecesorul lui Dancu este si cel indreptatit sa fie interimar, fiind vicepresedinte al organizatiei.

Liderii de la Cluj nu i-au iertat insa lui Geoana ca nu a evitat luarea deciziei de dizolvare, iar presedintele PSD le-a raspuns si el sambata, prin aceeasi raceala, transmitandu-le ca luni se vor propune interimari si coordonatori pentru fiecare filiala si ca nici Clujul nu va face exceptie.

"Sa fie sanatosi!", a replicat Geoana, in fata atitudinii clujenilor.

Ads