Oltean: "PSD este un partid ciung care sustine un Guvern ciung"

Vicepresedintele PD-L Ioan Oltean l-a acuzat, vineri, pe Mircea Geoana, presedintele PSD, ca propunerea sa de revizuire a Constitutie este "o idee nastrusnica", venita din partea "celui mai demagogic lider politic".

"Este o propunere, in opinia mea, lipsita de realism. Este o propunere care vine sa diminueze din imaginea negativa, pe care PSD a obtinut-o in urma votului dat in Camera Deputatilor, privind trimiterea in judecata a lui Adrian Nastase si Miron Mitrea. Este o propunere totalmente demagogica", a spus Oltean citat, vineri, de Evenimentul Zilei in editia electronica.

"PSD este un partid ciung care sustine un Guvern ciung", a adaugat Oltean.

"Din 1990 nu a existat pe esichierul politic un lider care sa fie cuprins de mai multa demagogie decat Mircea Geoana. Este absolut inadmisibil ca un partid, care se manifesta in Parlament impotriva eliminarii imunitatilor, sa vina, la o saptamana, si sa propuna eliminarea in totalitate a acestui avantaj pe care il au parlamentarii", a mai spus Oltean.

Oltean considera ca motiunea de cenzura este "o alta perla scoasa de Geoana", avand in vedere ca actualul Guvern beneficiaza de sprijinul social-democratilor.