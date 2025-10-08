PSD ar putea vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Ajungem și acolo. Nu vreau să fie o amenințare”

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a declarat într-un interviu la RFI România că Partidul Social Democrat ar putea vota, la un moment dat, o moțiune de cenzură, dacă partenerii din coaliția de guvernare continuă să ignore punctele de vedere ale formațiunii.

Marius Budăi afirmă că opiniile PSD au fost ignorate în cadrul discuțiilor privind primele două pachete de măsuri fiscale asumate de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan, iar în urma acestor divergențe, social-democrații au depus în Parlament proiecte de lege menite să corecteze anumite prevederi.

„Am cerut în coaliție și atunci, la pachetul I și Sorin Grindeanu a cerut atunci să nu se pună CASS la mame și la veterani, premierul a introdus proiectul de lege în Parlament, fără să țină cont, fără să aibă consens, putem spune că a încălcat acest acord politic”, a declarat Marius Budăi.

În ceea ce privește posibilitatea susținerii unei moțiuni de cenzură, Budăi a explicat că nu este vorba despre o amenințare directă, ci despre o reacție firească în lipsa dialogului politic: „Ajungem și acolo, s-ar putea la un moment dat să o votăm, dacă tot nu se ține seama de PSD și nu e nevoie de PSD în această coaliție. Nu vreau să fie o amenințare (...), dar dacă se insistă atât de mult, poate o votăm pe următoarea, dacă ajungem acolo și nu avem consens”.

Deputatul s-a arătat nemulțumit de modul în care sunt tratate propunerile PSD în cadrul coaliției: „Să nu spună PSD nicio opinie, iar dacă spune, să nu fie luat în seamă? PSD să stea cu capul în jos, să nu spună nimic, ca să fim colegi buni? Nu se poate așa ceva”, a adăugat Budăi.

Tensiunile dintre PSD și PNL s-au amplificat în ultimele săptămâni, în contextul dezbaterilor privind reformele fiscale și măsurile sociale incluse în pachetele legislative asumate de Guvern. Dezbaterile intense sunt cu precădere pe reforma administrației publice locale care atacă nucleul partidelor mari din coaliție.

