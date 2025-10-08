PSD ar putea vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Ajungem și acolo. Nu vreau să fie o amenințare”

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 10:54
161 citiri
PSD ar putea vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Ajungem și acolo. Nu vreau să fie o amenințare”
Premierul Ilie Bolojan - FOTO Facebook/Ilie Bolojan

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a declarat într-un interviu la RFI România că Partidul Social Democrat ar putea vota, la un moment dat, o moțiune de cenzură, dacă partenerii din coaliția de guvernare continuă să ignore punctele de vedere ale formațiunii.

Marius Budăi afirmă că opiniile PSD au fost ignorate în cadrul discuțiilor privind primele două pachete de măsuri fiscale asumate de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan, iar în urma acestor divergențe, social-democrații au depus în Parlament proiecte de lege menite să corecteze anumite prevederi.

„Am cerut în coaliție și atunci, la pachetul I și Sorin Grindeanu a cerut atunci să nu se pună CASS la mame și la veterani, premierul a introdus proiectul de lege în Parlament, fără să țină cont, fără să aibă consens, putem spune că a încălcat acest acord politic”, a declarat Marius Budăi.

În ceea ce privește posibilitatea susținerii unei moțiuni de cenzură, Budăi a explicat că nu este vorba despre o amenințare directă, ci despre o reacție firească în lipsa dialogului politic: „Ajungem și acolo, s-ar putea la un moment dat să o votăm, dacă tot nu se ține seama de PSD și nu e nevoie de PSD în această coaliție. Nu vreau să fie o amenințare (...), dar dacă se insistă atât de mult, poate o votăm pe următoarea, dacă ajungem acolo și nu avem consens”.

Deputatul s-a arătat nemulțumit de modul în care sunt tratate propunerile PSD în cadrul coaliției: „Să nu spună PSD nicio opinie, iar dacă spune, să nu fie luat în seamă? PSD să stea cu capul în jos, să nu spună nimic, ca să fim colegi buni? Nu se poate așa ceva”, a adăugat Budăi.

Tensiunile dintre PSD și PNL s-au amplificat în ultimele săptămâni, în contextul dezbaterilor privind reformele fiscale și măsurile sociale incluse în pachetele legislative asumate de Guvern. Dezbaterile intense sunt cu precădere pe reforma administrației publice locale care atacă nucleul partidelor mari din coaliție.

Opozițiile din Coaliție, tot mai dure. „Mandatul lui Bolojan depinde de verdictul CCR în mai mare măsură decât de jocul politic al PSD”
Opozițiile din Coaliție, tot mai dure. „Mandatul lui Bolojan depinde de verdictul CCR în mai mare măsură decât de jocul politic al PSD”
Opozițiile din interiorul Coaliției de guvernare devin tot mai dure, în contextul încordărilor crescânde dintre partenerii de alianță. Social-democrați precum Adrian Câciu, Mihai Fifor,...
„O shaorma cu de toate, fără viziune și fără rezultate” - Critici din PSD după bilanțul de 100 de zile prezentat de Bolojan
„O shaorma cu de toate, fără viziune și fără rezultate” - Critici din PSD după bilanțul de 100 de zile prezentat de Bolojan
Deputatul PSD Mihai Fifor, din partidul de guvernare, a criticat în termeni neconvenționali conferința de presă susținută de premierul Ilie Bolojan, pe care a descris-o ca pe „o shaorma cu...
#PSD, #reforma fiscala, #motiune de cenzura, #coalitie de guvernare, #ilie bolojan , #stiri Marius Budai
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Fiii lui Putin si ai fostei gimnaste Alina Kabaeva traiesc "sub acoperire". Presa le-a dezvaluit numele si fotografiile
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Conor McGregor si-a primit sentinta. In vara lui 2026 este asteptat la Casa Alba

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cerere de transparență pentru activitatea Anei Birchall la Cotroceni, pe fondul scandalului cu CIA: ”Oare nu ar fi bine să aflăm cu ce s-a ocupat în mod precis?”
  2. PSD ar putea vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Ajungem și acolo. Nu vreau să fie o amenințare”
  3. Opinie: De ce Ilie Bolojan nu pariază pe investiții?
  4. Nou atac din coaliție la adresa lui Bolojan: „Nu putem impune unora să nu fie penibili”. PSD și UDMR, front comun privind măsurile sociale
  5. Valentin Naumescu, noul consilier al lui Nicușor Dan, crede că Trump ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace. „Nimeni nu va putea spune că nu există argumente”
  6. Cristela Georgescu sare în apărarea preotului care a tras clopotele pentru soțul său. "A simțit greutatea de pe sufletul unui fiu al Bisericii Ortodoxe persecutat politic și hărțuit”
  7. Ministra de Externe, Oana Țoiu, se întâlnește astăzi cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Se pregătește întâlnirea lui Nicușor Dan cu Donald Trump
  8. Zi importantă pentru Bolojan. CCR analizează sesizările asupra legilor din pachetul 2 de măsuri fiscale
  9. Opozițiile din Coaliție, tot mai dure. „Mandatul lui Bolojan depinde de verdictul CCR în mai mare măsură decât de jocul politic al PSD”
  10. E posibilă suspendarea președintelui? „George Simion dă senzația că se luptă cu Nicușor Dan. Lucrurile se pot schimba în lunile care vor veni”