PSD neagă „realizările” guvernării lui Victor Ponta. „Din respect pentru români, unii nu ar trebui să se laude cu acea perioadă. Decideți voi dacă trăiți mai bine”

Fostul ministru de Finanțe al PSD, Adrian Câciu, a afirmat luni, 24 martie, pe Facebook, că „unii nu ar trebui să se laude” cu perioada 2012-2015, în care Victor Ponta era la cârma Guvernului și a partidului. Acesta a comparat cifrele economice de azi cu cele de atunci și a îndemnat urmăritorii să decidă singuri dacă trăiau mai bine atunci.

Pensiile și salariile erau de trei ori mai mici în 2012 față de cele prezente, afirmă fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu, deputat PSD. „Din respect față de români, unii nu ar trebui să se laude cu acea perioadă”, adaugă el.

„Decideți voi dacă trăiați mai bine în perioada 2012-2015, eu doar aduc aminte cam cât erau veniturile voastre: pensia minimă (indemnizație socială minimă se numea atunci): 350 lei (în 2015 a devenit 400 lei), pensia medie: a evoluat de la 773 lei în 2012 la astronomică sumă de 892 lei în 2015. Pfff... Salariul minim net: a evoluat de la 465 lei în 2012 la astronomică suma de 785 lei în 2015. Offf... Salariul mediu net: a evoluat de la 1507 lei în 2012 la extraterestră sumă de 1858 lei. Cursul valutar, a fost cu 12% mai mic decât astazi, respectiv 4,44 lei/euro”, scrie pe Facebook Adrian Câciu.

El arată că inflația a evoluat din 2012 până în prezent, cumulat, la 53,49%.

„Cum e acum? Pensia minimă: 1281 de lei. De peste 3 ori față de atunci. Pensia medie: 2898 de lei. De peste 3 ori față de atunci. Salariul minim net: 2574 de lei. De peste 3 ori față de atunci. Salariul mediu net: 5328 de lei. Aproape de 3 ori mai mult decât atunci.”

Acesta evidențiază faptul că în guvernarea Ponta, numărul pensionarilor depășea numărul salariaților cu aproximativ 700.000 de persoane, fiind 5 milioane de salariați activi și 5,7 milioane de pensionari. „În prezent, salariați activi sunt 5,7 milioane persoane iar pensionari în jur de 4,7 milioane persoane.”

„Deficit comercial am avut și atunci, în jur de 4% din PIB. Cât era PIB? 159 mld euro. Se învârtea economia, dar la jumătate. Cât este acum PIB? 350 mld eur. Nu, nu ne-am dezvoltat, nu, nu este mai bine decât atunci, clar. Că nu e perfect, ok, dar nu mai există român care să sufle în jiglere iarnă. Asta cu piramidă lui Maslow, mesaje gen apă, hrană, energie (baza piramidei, supraviețuirea), Harap Alb nu prea ține în realitate, mai ales când ai un trecut care se vede/s-a văzut în buzunarul omului. Și da, perioada 2012-2015 a fost una grea, pentru toți românii. România a ieșit din criză economică în care a băgat-o Băsescu de abia în 2015, la final. Dar a ieșit încet, lent, în trei ani. De aceea, cred că, din respect față de români, unii nu ar trebui să se laude cu acea perioadă. Ah, am uitat să spun că am avut cinci guverne între 2012 și 2015”, încheie Câciu.

