Lider PSD, nou atac la Ilie Bolojan: „Eroul salvator nu înțelege cum funcționează piața financiară”

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 10:21
Ilie Bolojan, premierul României FOTO Facebook/PNL

Deputatul PSD Adrian Câciu a criticat, într-o postare pe Facebook, declarațiile publice care au sugerat o posibilă incapacitate de plată a României, susținând că acestea au dus la creșterea costurilor de finanțare ale statului.

Fostul ministru de Finanțe a afirmat că „dobânda a crescut la 7,75% de la 7,2%” ca urmare a acelor declarații, în timp ce mesajele PSD, centrate pe „rațiune și stabilitate”, ar fi contribuit ulterior la scăderea ei până la 7,1%.

„Declaratiile privind intrarea in incapacitate de plată a României = dobanda sare la 7,75% de la 7,2% cât era anterior.

Declarațiile făcute de PSD privind nevoia de rațiune în aplicarea reformelor =dobânda scade la 7,1% de la 7,75%”, a scris Adrian Câciu pe Facebook.

Fostul ministru a făcut aluzie la un „erou salvator”, fără a-l numi pe premierul Ilie Bolojan, despre care a spus că „nu înțelege deloc cum funcționează piața financiară”. În postare, Câciu a inclus și un grafic care ilustrează evoluția dobânzilor: o creștere accentuată în perioada discuțiilor despre incapacitatea de plată, urmată de o scădere după intervențiile PSD.

„Am auzit ieri o declarație a "eroului salvator" potrivit căreia, dacă PSD îi atrage atenția că greșește, mvai, cresc dobânzile.

Ar fi de râs daca nu ar fi de plâns pentru că ceea ce este îngrijorător este că nu înțelege deloc, dar absolut deloc ca piața financiara reacționează la alte tipuri de "trigger".

Cum au fost, de exemplu, declarațiile privind criza bugetara sau intrarea în incapacitate de plată. Piața financiara nu este deloc progresista, e chiar foarte conservatoare pentru că...e pe bani reali!

Las o poza care face cât o mie de cuvinte:

Prima săgeata, cea ascendentă este cea a perioadei în care se invoca riscul de intrare în incapacitate de plata.

A doua săgeată, cea descendentă este cea care privește perioada în care PSD, partidul matur din încăpere, a început să îi atraga atenția "eroului" că ceea ce face provoacă haos si a prezentat soluțiile alternative”, a mai trnsmis Adrian Câciu.

„Evident propaganda nu vă va spune asta”, a concluzionat deputatul social-democrat.

#PSD, #ilie bolojan, #atac, #coalitie de guvernare, #premier, #finante
