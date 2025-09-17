Lider PSD: „Oare premierul Bolojan se uită pe cifre atunci când nu e ocupat să se admire în oglindă, încruntat și supărat pe viață, tăind cu barda?”

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 15:05
Social-democratul Mihai Fifor Foto: Facebook/Mihai Fifor

Liderul social-democrat Mihai Fifor îl critică pe premierul Ilie Bolojan de lipsă de responsabilitate după anunțul privind încetarea plafonării adaosurilor la alimentele de bază, începând cu 1 octombrie.

„Oare premierul Bolojan se mai uită din când în când pe cifre? Atunci când nu e ocupat să se admire în oglindă, încruntat și supărat pe viață, tăind cu barda tot ce se poate tăia. Bun sau rău, nici nu mai contează pentru premier. Important e să fie mult. La grămadă”, a spus Mihai Fifor.

Deputatul PSD afirmă că decizia nu a fost discutată și aprobată în Coaliție, așa cum a transmis premierul.

„Nici după ce și-a permis să șunteze Coaliția - ca de fiecare dată când mai gândește câte-o nenorocire, anunțând anularea plafonării prețurilor la alimentele de bază de la 1 octombrie, nu a arătat vreo minimă responsabilitate. A comunicat oficial o mare minciună: că decizia ar fi fost luată în Coaliție. Fals. Și ipocrit. Pentru că nu poți spune că te gândești la români atunci când cauți, cu orice preț, să îi îngenunchezi în prag de iarnă.

PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menține plafonarea adaosurilor la alimente. Datele oficiale ale INS arată clar: prețurile la alimentele de bază sunt astăzi mai mici decât în iunie 2023, când s-a introdus plafonarea. Încetarea măsurii ar fi devastatoare pentru milioane de români, în condițiile scumpirilor masive la energie și ale creșterii TVA, care a alimentat inflația.

Cei care critică plafonarea pe motiv că „distorsionează piața” nu pot arăta unde e distorsiunea. N-a fost penurie, producția agroalimentară a crescut, comercianții și-au păstrat profiturile. Distorsiunea reală era alta: creșterea speculativă și cartelizată a prețurilor la raft. Plafonarea a pus o barieră împotriva abuzurilor și a protejat cetățenii.

PNL și USR nu pot prezenta niciun beneficiu pentru cetățeni din încetarea plafonării. Singurii câștigători ar fi marii retaileri. Pierzătorii? Milioane de români cu venituri mici și medii.

Și încă un adevăr: pentru oameni nu contează dacă subiectul s-a discutat sau nu în Coaliție. Pentru oameni contează un singur lucru – dacă de la 1 octombrie se vor scumpi sau nu alimentele de bază.

‼️ De aceea, dacă premierul Bolojan refuză să prelungească plafonarea, PSD va introduce imediat în Parlament, în procedură de urgență, reglementarea pentru prelungirea măsurii. Propunerea este deja redactată.

Până atunci, las aici un tabel. Simplu de parcurs. Voință să fie! Ce ziceți, domnule Bolojan?”, a scris Fifor într-o postare pe Facebook.

Fifor arată că datele Institutului Național de Statistică și ale Consiliului Concurenței confirmă eficiența plafonării: între iunie 2023 și iunie 2025, prețurile la alimentele de bază au scăzut semnificativ. De exemplu: pâinea: -15,6%, brânza: -16,6%, făina: -36,3%, uleiul: -4,2%, untul: -14,5%.

