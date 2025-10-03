Opoziție la guvernare. Lider PSD către Ilie Bolojan: „Opriți austeritatea. Definiția nebuniei este să repeți aceleași lucruri, sperând într-un rezultat diferit”

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 10:20
Guvernarea Bolojan se confruntă cu tot mai multe critici, atât din partea opoziției, cât și din interiorul coaliției. Marius Budăi, fost ministru al Muncii și lider PSD, acuză Executivul că persistă în măsuri de austeritate care nu dau rezultate și cere schimbarea urgentă a direcției economice. Social-democratul a punctat că problemele nu sunt semnalate doar de PSD, ci și de alți parteneri din Coaliție, precum și de instituții independente.

„Am fost acuzat că îl atac pe premierul Bolojan! Nu este adevărat! Încerc să-i arăt o realitate, astfel încât să schimbe cursul guvernării care s-a dovedit greșit. Nu o spun doar eu de la PSD. • Președintele unui alt partid din Coaliție arată că Guvernul n-a făcut reforme serioase și că nivelul de încredere este la cel mai mic nivel. • Ministerul Finanțelor raportează o pondere în PIB a veniturilor din TVA mai mică decât anul trecut, în ciuda majorării cotei de la 19% la 21%. • Organismele financiare internaționale și-au revizuit prognozele despre România, cu o creștere economică mai mică și un deficit mai mare. • Consiliul Fiscal ne spune că deficitul bugetar ar putea depăși nivelul din 2024 – deși taxele s-au majorat, iar veniturile oamenilor au scăzut. • Premierul însuși a admis că măsurile de austeritate nu vor atinge ținta inițială de reducere a deficitului”, a scris deputatul Marius Budăi pe Facebook.

„Opriți nebunia! Opriți austeritatea!”

Fostul ministru a cerut Guvernului să renunțe la politica de austeritate și să aplice soluțiile propuse de PSD, care vizează stimularea economiei prin investiții și sprijinirea mediului de afaceri. „Unde este atacul? Asta este realitatea! Trebuie să schimbăm direcția! DEFINIȚIA NEBUNIEI ESTE SĂ REPEȚI ACELEAȘI LUCRURI SPERÂND ÎNTR-UN REZULTAT DIFERIT! Deci insist: Opriți nebunia! Opriți austeritatea! Haideți să stimulăm economia! PSD a pus soluții pe masa de dialog a Coaliției! Programul PSD mizează pe susținerea investițiilor, pe încurajarea dezvoltării de noi afaceri, pe apărarea locurilor de muncă existente, dar și pe crearea de noi locuri de muncă! Mai multe afaceri = mai mulți bani la buget, fără să crească taxele!”, a mai transmis Marius Budăi.

