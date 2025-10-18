Cum a pierdut PSD „între 10 și 15 la sută din electoratul tradițional” în favoarea AUR. „Când se percepe o criză politică”

Partidul Social Democrat a pierdut între 10 şi 15% din electoratul tradiţional în favoarea Alianţei pentru Unirea Românilor, e de părere sociologul şi profesorul Vasile Dîncu. Acesta spune că scăderea PSD la ultimele alegeri e cauzată de faptul că mulţi dintre votanţii partidului nu au mai mers la vot, dar şi de reducerea „pe cale naturală” a unei părţi din alegătorii formaţiunii social-democrate.

Vasile Dîncu a explicat sâmbătă, în emisiunea Insider Politic, la Prima Tv, cum a ajuns PSD în mai puţin de un deceniu de la 45% din voturile electoratului, în 2016, la mai puţin de 20% de procente în intenţia de vot, în 2025.

„Sunt mişcări pe care electoratul le face înspre alte partide, şi altele care se fac atunci când încrederea scade foarte mult în guvernare, când se percepe o criză politică, atunci sunt foarte mulţi oameni care se retrag în zona de non-votanţi. Ceea ce s-a întâmplat cu o parte din electoratul Partidului Social-Democrat, să zicem cel de acum 9 ani, este că o parte s-a pierdut în mod natural, biologic, pentru că era o parte formată din mulţi pensionari, oameni în vârstă, o parte s-a dus în mod biologic, o parte însă s-a retras în zona non-votanţilor, deci cei care nu s-au dus la vot”, a afirmat Vasile Dîncu.

Acesta a explicat, la Prima Tv, că o parte mică din electoratul PSD s-a orientat la alegerile trecute spre AUR.

„Dar mişcarea nu a fost un electorat spre AUR, ci un electorat dezamăgit de PSD, care nu s-a mai dus la vot. Şi asta se vede foarte bine în, de exemplu, ceea ce numim noi, jurnalistic, sociologic, ideea de fief PSD. Se vede acolo, a scăzut, de exemplu, prezenţa la vot la primarii puternici ai partidului”, adaugă Dîncu.

Acesta estimează că în jur de 10-15% dintre alegătorii PSD au „migrat” către AUR.

„Eu am încercat să măsor acest lucru şi mi-a ieşit undeva între 10 şi 15%, ceea ce, e drept, era un electorat mare la PSD şi asta nu înseamnă puţin. N-am calculat exact care ar fi cifrele exacte, dar a fost o mişcare aceasta şi sigur că trebuie să recunoaştem asta. Evident că în general sunt oamenii vulnerabili, care şi înainte s-au mişcat între noi şi alţii, pentru că sunt oamenii vulnerabili care sunt oricum dependenţi de politică, cei care sunt dependenţi de social, care la un moment dat caută mereu o soluţie mai bună şi mereu cine este nou este mai bun decât celălalt, care este mai vechi, pe care îl ştii deja, chiar dacă s-a ocupat de tine, ţi-a dat pensii, s-a gândit să îţi mărească salariul minim. (...) Este clar că întotdeauna vom avea oameni care pe bună dreptate sunt nemulţumiţi de politică, pe bună dreptate spun că guvernanţii nu fac ce trebuie”, explică sociologul.

Dîncu remarcă, pe de altă parte, că şi profilul alegătorilor s-a schimbat, iar asta se întâmplă nu numai în România.

„Dar ceea ce credem noi, era valabil în sociologia politică a trecutului, ceea ce credem noi că este un electorat fidel, făceam profilul electoral pe familii - aşa se construieşte o campanie - acum astea nu mai funcţionează, pentru că nici stânga şi dreapta nu mai sunt cele care au fost. Electoratul începe să devină un electorat care caută mereu oferta personalizată, oferta pentru el şi legată de momentul respectiv. Şi nu mai există ideea de tradiţie politică. Înainte spuneam în Occident că se transmitea opţiunea politică din tată în fiu. Ştiam familiile catolice care votează cu dreapta, cu centru-dreapta. Acum nu mai funcţionează nici acolo aceste lucruri. Mă uit la studiile făcute de colegii mei în Franţa sau în Germania şi ne dăm seama că, de fapt, acum avem un electorat care fuge din cătarea puştii electorale, care mereu se mişcă şi trebuie să te mişti după el atunci când faci politică”, adaugă reprezentantul PSD.

