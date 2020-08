A doua motiune de cenzura intiata de PSD impotriva Guvernului Orban. Ce s-a intamplat din ianuarie pana-n prezent

Pentru a fi adoptata, o motiune de cenzura are nevoie de votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Numarul total de parlamentari, in prezent, este de 465. Pentru a trece o motiune de cenzura este nevoie de 233 de voturi. ALDE si Pro Romania au confirmat pentru Ziare.com ca vor vota impotriva Guvernului Orban.De la PSD , astfel vor vota 202 parlamentari. La acest numar se mai adauga 11 voturi de la parlamentarii ALDE si 25 de la Pro Romania. De asemenea, Partidul Puterii Umaniste infiintat de Dan Voiculescu a anuntat ca va sustine motiunea de cenzura, mai adaugand sapte voturi la numaratoare. Asta ar insemna ca motiunea de cenzura ar trece cu 245 de voturi, in cazul in care toti deputatii si sentorii se prezinta. UDMR a anuntat ca nu semneaza pentru motiune, in schimb inca este in negocieri pentru vot.Vom discuta la momentul potrivit. Nu cred ca, in perioadele in care sunt alte probleme, e oportun sa vii cu o motiune de cenzura, dar nici nu vad o catastrofa, fiind ca este un instrument constitutional in mana opozitiei. Depinde de foarte multe chestiuni care se vor intampla in august. Eu atata pot sa va spun, ca noi nu vom semna o motiune de cenzura. Asta e 100%. Mai departe, mi-e greu sa spun, ca in acest moment discutam doar teoretic ca ar exista, va exista, e posibil. Cand va exista, atunci putem intra in detalii", a afirmat Kelemen Hunor , miercuri, 29 iulie, la RFI.Pe de alta parte, liderul PMP, Eugen Tomac a afirmat pentru Ziare.com ca "Nu vom sustine niciun demers al PSD in parlament", in timp ce grupul neafiliatilor si cel al minoritatilor nationale nu si-au exprimat o pozitie unitara asupra demersului.Tabara PSD-UDMR pe 30 ianuarie 2020 avea 228 de voturi, cu cinci voturi sub necesarul de 233 pentru demiterea Guvernului Orban. Doar ca, la acel moment ALDE nu a vrut sa sustina motiunea de cenzura.Oamenii lui Dan Voiculescu care in prezent sustin motiunea impotriva Guvernului, se aflau atunci in partidul infiintat de Teodor Melescanu - Forta Nationala. Cei patru parlamentari au votat si ei pentru motiunea de la inceputul anului.Astfel, in ianuarie, PSD a trecut motiunea fara ALDE dar cu ajutorul Pro Romania, UDMR si cei patru parlamentari de la Forta Nationala.Desi au vrut sa-i inlocuiasca pe liberali cu un Guvern PSD, social-democratii au votat de urgenta tot un guvern liberal, condus de Ludovic Orban , care sa se ocupe de gestionarea pandemiei.Astfel, pe 14 martie, Guvernul Orban 2 a trecut de votul Parlamentului dupa o procedura inedita.Voturile PSD au fost decisive pentru investirea guvernului, dupa ce multi parlamentari liberali nu au fost prezenti din cauza ca s-au aflat in autoizolare, dupa ce au avut contact cu senatorul Vergil Chitac, confirmat cu coronavirus Premierul Ludovic Orban se afla si el in autizolare la Vila Lac, dar a iesit pentru depunerea juramantului.