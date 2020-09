ANALIZA Tradatorii stangii. De ce nu a trecut motiunea de cenzura: "S-au despartit apele si a devenit clar: PSD nu are majoritatea"

Potrivit procedurii parlamentare, o motiune de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la data depunerii. Pentru a fi adoptata, o motiune de cenzura are nevoie de votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Numarul total de parlamentari , in prezent, este de 465. Pentru a trece o motiune de cenzura este nevoie de minimum 233 de parlamentari dispusi sa voteze.Reprezentantii ALDE si Pro Romania au sustinut la momentul depunerii motiunii, intr-o declaratie pentru Ziare.com, ca vor vota impotriva Guvernului Orban.De la PSD , urmau sa voteze 202 parlamentari. La acest numar se mai adaugau 11 voturi de la parlamentarii ALDE si 25 de la Pro Romania. De asemenea, Partidul Puterii Umaniste infiintat de Dan Voiculescu a anuntat ca va sustine motiunea de cenzura, mai adaugand sapte voturi la numaratoare. Asta ar fi insemnat ca motiunea de cenzura ar fi trebuit sa treaca cu 245 de voturi, in cazul in care toti deputatii si senatorii majoritatii de conjunctura s-ar fi prezentat la vot.Inainte de sedinta pentru votarea motiunii de cenzura, PSD a pierdut trei parlamentari: Luminita Jivan, Daniel Breaz si Emilia Meirosu.Deputatul Emilia Meirosu, care a intrat in Parlament pe listele PSD in 2016 si ulterior a fost presedinte al filialei Pro Romania din Braila, s-a inscris in PNL , motivandu-si decizia prin faptul ca doreste sa isi continue proiectele alaturi de "oameni care au aceleasi idealuri"."Am intrat in politica cu intentia de a imbunatati viata comunitatii si am considerat mereu ca ceea ce trebuie sa urmarim ca politicieni este interesul public. Am plecat din PSD cand partidul a derapat de la valorile democratiei si, tot la fel, am plecat din Pro Romania atunci cand ambitiile unui lider puneau in pericol stabilitatea Romaniei. Mi-am asumat toate criticile si toate atacurile, incercand sa urmaresc interesul cetatenilor. Apoi am sperat ca partidele de stanga isi vor gasi echilibrul, ca vor intelege perioada dificila prin care trece nu numai Romania, ci lumea intreaga si ca vor lasa pentru moment deoparte jocurile de culise si manevrele politicianiste, tertipurile riscante ce se rasfrang asupra vietii cetatenilor. M-am inselat. PSD ramane, din pacate, un partid nefrecventabil", a declarat Emilia Meirosu, potrivit unui comunicat de presa.Fostul ministru al Culturii in Guvernul Dancila, senatorul Daniel Breaz, proaspat demisionar din PSD, si-a negociat un viitor politic in PNL Alba si in Parlament.Daniel Breaz ar urma sa fie "cap de lista" la PNL Alba pentru alegerile parlamentare, la Senatul Romaniei.Liberalii au fost nevoiti sa ii promita lui Breaz un loc eligibil pentru a obtine plecarea acestuia din PSD si, implicit, lipsa unui vot la motiunea de cenzura depusa de PSD in Parlament.Primul parlamentar care si-a anuntat absenta a fost Carmen Dan , care se afla in autoizolare dupa ce a luat contact cu mama sa, diagnosticata cu COVID."Am obligatia de a sta in autoizolare. Asta, pentru ca sunt contact direct al unui confirmat pozitiv cu virusul SARS CoV 2! In caz contrar, as fi pasibila de dosar penal pentru zadarnicirea raspandirii bolilor! Nu mi-am dorit aceasta situatie! Mama mea este in spital, deloc intr-o stare buna, motiv pentru care nu-mi arde de postari in care sa justific ce fac sau ce nu fac. Cine ma banuieste de intelegeri oculte tocmai pe mine cu vreun adversar politic inseamna ca nu ma cunoaste. Iar pentru cei care nu ma cunosc nu am nicio obligatie sa ma justific", a fost pozitia senatoarei PSD.Un alt deputat PSD, Adrian Todor, se afla in izolare la domiciliu, tot dupa un contact cu o persoana infectata cu COVID-19. Catalin Radulescu a anuntat si el conducerea partidului ca nu se poate prezenta la Parlament, deoarece nu se simte bine. Deputatul a transmis partidului ca are o criza acuta de bronsita si se afla internat in spital.Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a relatat, luni seara, ca deputatul Catalin Radulescu, membru PSD, care a lipsit luni dupa-amiaza la sedinta in care urma sa fie votata motiunea de cenzura, i-ar fi spus ca a fost abordat de membri ai Guvernului pentru a fi convins sa lipseasca de la sedinta."Domnul Radulescu mi-a marturisit mie ca a fost contactat de catre cei de la PNL sa lipseasca de la motiunea de cenzura. (...) Eu v-am spus ca domnul Radulescu mi-a relatat faptul ca au luat membri din Guvern legatura cu el, sa lipseasca. Daca a fost convins de acestia sau nu, trebuie sa relateze domnul Radulescu. Esecul acestei motiuni de cenzura nu a stat nici in domnul Radulescu nici in ceilalti patru parlamentari", a afirmat Alfred Simonis, luni seara, la Digi 24.In replica, intr-o interventie telefonica la acelasi post de televiziune, Catalin Radulescu a sustinut sa s-a simtit rau, ca a tusit "cu sange" si ca luni dupa-amiaza, la ora 14:30, ora la care incepea sedinta care nu a intrunit cvorume, se afla la spital, pentru a face analize medicale."Nu e adevarat ca PNL m-a sunat sa nu ma prezint. E o minciuna ordinara acest lucru", a afirmat Radulescu.Radulescu l-a catalogat pe Alfred Simonis drept "un mincinos ordinar" si sustine ca a anuntat la PSD inca de duminica despre faptul ca nu se simte bine. Marcel Ciolacu , in schimb, nu le gaseste scuze parlamentarilor."Care colegi? Cei trei imbolnaviti? Domnul Potor, domnul Radulescu si doamna Carmen Dan. Daca tot fortam asa lucrurile am sa propun Comitetului Politic National excluderea celor trei. Nu e niciunul bolnav", a declarat presedintele PSD, Marcel Ciolacu.Deputatul PSD de Arad Adrian Todor a facut precizari, luni seara, cu privire la absenta sa din Parlament, unde trebuie sa se dezbata motiunea depusa de PSD, aratand, intr-un comunicat de presa, ca se afla in carantina si ca niciodata nu va pune "interesele politice mai presus de sanatatea publica si respectarea legii"."In cei patru ani de activitate parlamentara, nu am lipsit la nicio motiune, nu am incalcat niciodata disciplina de partid, nu am avut niciun vot sau vreo actiune care sa nu se incadreze in linia partidului. Sunt membru PSD de peste 20 de ani, iar daca in aceasta perioada de timp nu am fost nici santajabil, nici cumparat de cei care au fost la putere de-a lungul anilor, nu voi fi nici de acum incolo. Nu fac parte din categoria parlamentarilor care s-au plimbat de la un partid la altul, care au plecat cu circ din PSD si s-au intors cu coada intre picioare, in functie de cum ii dicta interesul sau de cum i se comanda din anumite zone", afirma Adrian Todor in comunicat.El spune ca lipsa de la Parlament "are o poveste foarte simpla, pe care presedintele Marcel Ciolacu o stie"."I-am trimis documentele justificative, dar e mai usor sa cada niste capete marunte, decat sa-si asume responsabilitatea esecului cei care nu au putut sau nu au vrut sa treaca aceasta motiune. In data de 28 august 2020, prin adresa nr. 1686, Directia de Sanatate Publica a Judetului Arad a emis o decizie de carantinare pe numele meu, pentru 14 zile, intrucat am fost contact direct al unei persoane confirmate pozitiv cu COVID-19! Conform legii pe care si eu am votat-o, alaturi de colegii din PSD, si deciziei DSP Arad, am obligatia de a sta in carantina pana in data de 10.09.2020. Asta spune negru pe alb decizia DSP", precizeaza deputatul social-democrat."Ce sa inteleg, domnule presedinte Marcel Ciolacu? Trebuia sa incalc legea si sa ma aleg cu un dosar penal, pentru zadarnicirea combaterii bolilor, sa fiu prezent la Parlament si poate sa imbolnavesc cativa colegi, in cazul in care sunt purtator al virusului? Cine respecta legea este dat afara din PSD, dupa cum ati anuntat chiar dumneavoastra astazi sau e considerat tradator?", a replicat deputatul.El considera ca si-a facut "datoria de cetatean responsabil" atunci cand a decis sa nu fie prezent in Parlament.Contactata de Ziare.com, Carmen Dan a declarat ca Carmen Dan "se va discuta in forul decizional PSD fiecare situatie in parte. Eu am comunicat din timp pentru ca ma aflu intr-o situatie dificila. Am alte prioritati acum. Ma rog pentru mama mea sa fie bine."Din grupul PSD de la Senat , nu a raspuns la telefon in momentul apelului nici senatoarea Roxana Paturca. Un alt absent a fost deputatul PSD Dan Ciocan.Surse din PSD au declarat pentru Europa Libera ca alte doua "surprize neplacute" au venit din partea Partidului Republican. Deputatii Marian Cucsa si Sorin Bota sunt afiliati grupului PSD, dar nu s-au prezentat nici ei la votul pentru motiunea de cenzura.Sorin Bota a fost prezent in Parlament, dar nu a dorit sa vina la vot, sustin cei din PSD. Valeriu Steriu era deputat PSD in momentul depunerii motiunii, dar si-a dat demisia din Parlament saptamana trecuta dupa ce a fost numit in iunie in conducerea ANRE Initial, UDMR nu s-a pozitionat clar impotriva motiunii de cenzura.Deputatul Attila Korodi a prezentat cu cateva zile inainte de motiunea de cenzura, variantele UDMR in vederea motiunii de cenzura."Sunt cateva variante: participam si votam impotriva Guvernului, participam si votam impotriva motiunii de cenzura, nu participam. Toate sunt semnale clare despre o pozitionare a grupului parlamentar si aceasta decizie o vom comunica probabil in jurul orei doua", precizeaza Korodi.In schimb, in ziua motiunii, Victor Ponta a facut anuntul pe pagina sa de Facebook : UDMR nu va vota motiunea de cenzura.Intr-adevar, formatiunea politica nu s-a prezentat la vot. Mihai Fifor (PSD) a reactionat dupa ce motiunea de cenzura nu a putut fi dezbatuta si votata din cauza lipsei cvorumului."Astazi s-au despartit apele si a devenit clar cine este la putere si cine este in opozitie . PSD nu are majoritatea in Parlament - contrar manipularilor care sustineau contrariul pentru a putea arunca in seama PSD toate lucrurile care nu merg bine in guvernarea PNL. Absenta intentionata a unui numar mare de parlamentari de la votul motiunii de cenzura a demascat existenta unei coalitii subterane care detine majoritatea in Parlament. E vorba de Coalitia Pandemitei, formata din PNL, USR , PMP si UDMR", in opinia lui Mihai Fifor.Anterior, social-democratii au declarat pentru Europa Libera ca aveau patru deputati de la minoritatile nationale care le-au promis ca vor vota motiunea de cenzura.Toti cei 17 parlamentari ai minoritatilor, care in multe situatii au votat alaturi de PSD, au fost absenti. O situatie similara s-a petrecut si in randul parlamentarilor neafiliati."Vreau sa le multumesc formatiunilor politice care au fost alaturi de noi si au impartasit punctul nostru de vedere, si anume ca motiunea este in afara Constitutiei, si care nu au participat la cvorum. Este vorba de USR, PMP, UDMR si grupul minoritatilor. Vreau sa le multumesc parlamentarilor neafiliati care au inteles ca Romania are nevoie de Guvern si care nu au sprijinit aventura politica a PSD. Daca veti vedea numarul de voturi, veti vedea ca, si daca erau prezenti toti parlamentarii PSD, nu s-ar fi intrunit numarul de membri ai Parlamentului necesari pentru cvorum. Au fost cinci absenti, calculati dumneavoastra: 226 cu 5 fac 231. Deci, aici a existat o majoritate care ne-a sprijinit, care a inteles ca Romania are nevoie de Guvern, ca aceasta potiune de cianura este neavenita si risca sa arunce Romania in haos. Le multumesc ca au fost alaturi de noi si sunt convins ca vom lucra in continuare la fel de bine cum am lucrat si pana acum", a spus Orban la Parlament.