Aritmetica finala a viitorului parlament. Improbabila coalitie PSD-AUR-UDMR ar aduna la Camera Deputatilor doar 49,84%

In cazul in care contestatiile nu vor schimba rezultatele anuntate de BEC, viitorul Parlament al Romaniei va arata in felul urmatator.- 336 de locuri in total: PSD 110 - 33,43% PNL 93 - 28,26% USR -PLUS 55 - 16,71% AUR 33 - 10,03% UDMR 21 - 6,38%Minoritati 17 - 5.16%.- 136 de locuri in total:PSD 47 - 34.55% PNL 41 - 30.14%USR-PLUS 25 - 18.38%AUR 14 - 10.29%UDMR 9 - 6.61%.Coalitia de dreapta PNL-USRPLUS-UDMR ar strange la Camera Deputatilor o majoritate de 51,35%. Pe de alta parte, este de asteptat ca cei 17 deputati ai minoratatilor nationale sa voteze tot alaturi de coalitia de guvernamant, motiv pentru care procentul va creste pana la 56,51%.Improbabila coalitie PSD-AUR-UDMR ar aduna la Camera Deputatilor doar 49,84%, fara a fi luate in calcul voturile reprezentantilor minoritatilor.La Senat PNL-USRPLUS-UDMR ar aduna 55.13%. Si PSD-AUR-UDMR ar putea face majoritatea, cu 51,45%.