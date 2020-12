Comparatie intre echipele de fotbal si partidele politice. AUR este Academica Clinceni. "Nici nu stiai ca exista, prima data cand ai auzit de ei, erau deja pe locul 4". PNL este FCSB. "Galagie multa, dar termina pe 2". Cine este PSD

A iesit o comparatie plina de haz, care a devenit virala."Daca partidele ar fi echipe de fotbal: PSD - Progresul Bucuresti. Candva tinea toata lumea cu ei, acum dispar incet, dar sigur, pentru ca le dispar suporterii. Nu ca s-au saturat de ei, ci pentru ca sunt batrani si mor, iar din spate nu vine nimeni. FCSB . Galagie multa, toata ziua la televizor, cumpara tot ce pot de la adversari, dar termina pe locul 2. Insista ca sunt continuatorii unora mult mai mari ca ei. Universitatea Craiova . Fac un meci bun si gata, iau campionatul, nu te mai intelegi cu ei. Esueaza la final pentru ca n-au decat 3-4 jucatori de valoare, pe restul i-au vandut. Si n-au nici antrenor.AUR - Academica Clinceni. Nici nu stiai ca exista, prima data cand ai auzit de ei, erau deja pe locul 4. Gloria Bistrita . Nici prea prea, nici foarte foarte. Dar daca vrei titlul, trebuie sa te pui bine cu ei.Pro Romania - Dinamo . Trecut dubios, viitor inexistent. Isi fac planuri pentru cupele europene, fara sa vada ca sunt la retrogradare", a scris Claudiu Calomfirescu pe contul personal de Facebook Comparatia are putin adevar in ea.Cotata cu sanse la retrogradare in acest sezon, Academica Clinceni este pe locul 5 in Liga 1 si lupta pentru play -off.PSD a castigat alegerile parlamentare, urmat de PNL , USR - PLUS si AUR.