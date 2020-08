Care sunt motivele reale ale motiunii de cenzura impotriva Guvernului Orban. Analist politic: "Nu stiu cat de mult isi doreste PSD sa fie singur la guvernare astazi"

Lupta interna din PSD

Alegeri locale in plina pandemie si cu un guvern interimar

Motiunea, doar sa intareasca pozitia lui Marcel Ciolacu

Singurul pericol cu care se confrunta PSD-ul este traseismul politic

Cu ce puteri ramane un guvern interimar

Principalele motive pentru depunerea motiunii de cenzura, dincolo de miza politica, ar consta mai degraba in apropierea congresului PSD programat pentru 22 august unde Marcel Ciolacu incearca sa obtina functia de presedinte al partidului si, in al doilea rand, un exercitiu de imagine care sa opreasca fenomenul dezertarilor dinspre PSD spre PNL In opinia sociologilor, niciun partid nu isi doreste guvernarea in acest moment, insa, ca exercitiu de imagine, criticile la adresa Guvernului Orban trebuie sa fie urmate si de "actiuni"."Nu stiu cat de mult isi doreste PSD sa fie singur la guvernare astazi, si de fapt nu cred ca exista vreun partid care sa spuna ca si-ar dori sa preia guvernarea, dar trebuie sa lase impresia, atat propriului electoral cat si celui nehotarat, ca se lupta, ca vad greselile pe care actualul guvern le face si trebuie sa actioneze cumva. Pana la urma, oamenii asteapta si actiune dincolo de criticile aduse in ultima perioada, ca faci ceva pentru a rezolva problemele", este de parere sociologul Vladimir Ionas."Motiunea are mai mult a face cu pozitionarea lui Marcel Ciolacu in perspectiva Congresului PSD de saptamana viitoare. Motiunea de cenzura e un exercitiu de imagine intern, o incercare simbolica de a-si arata forta in fata propriilor colegi, iar din aceasta perspectiva motiunea poate fi periculoasa, chiar daca toate calculele arata ca exista sanse foarte mari sa treaca", crede analistul politic Adi Zabava.Analistul este de parere ca al doilea motiv tine de un calcul electoral. "PSD incearca la aceste alegeri locale sa politizeze lucrurile, sa dea un caracter politic alegerilor locale, identificand PNL -ul ca principal vinovat pentru modul in care a fost gestionata pandemia, pentru situatia actuala in care se afla tara noastra, atat din punct de vedere medical dar si economic. Motiunea de cenzura trecuta, caderea guvernului, facand din PNL vinovat un subiect public, cam astea sunt cele doua motive principale din spatele acestei motiuni de cenzura", adauga Zabava.Caderea Guvernului Orban nu implica automat accederea PSD la guvernare, mai afirma analistul politic. "Presedintele Iohannis a promis in repetate randuri ca nu va mai da un premier PSD-ului, si apoi pare greu de crezut ca social-democratii isi doresc, pe termen scurt, sa reintre la guvernare. Suntem intr-un scenariu destul de incert, nu stim cum va continua sa evolueze aceasta pandemie si cum va influenta ea rezultatul alegerilor locale si chiar pe cele parlamentare, programate deocamdata la inceputul lunii decembrie. De aceea cred ca PSD joaca mai degraba pe un termen scurt, incercand sa se adapteze in functie de ce-i aduce pandemia, contextul social. Nu cred ca se gandesc neaparat la guvernare in acest moment. Calendarul electoral va juca un rol important, e foarte posibil sa ne trezim cu niste alegeri locale in care guvernul sa fie cazut/interimar si sa fim in asteptarea unei numiri de la Cotroceni, sau a unui vot in Parlament. Este posibil ca in intreaga luna de campanie electorala sa ne aflam intr-o situatie extrem de neclara la nivelul guvernului", a declarat analistul politic Adi Zabava.In opinia profesorului Cristian Parvulescu depunerea motiunii acum, cu doar cateva zile inainte de congresul PSD, arata adevara miza a acesteia. "Motiunea e menita sa intareasca pozitia lui Marcel Ciolacu in confruntarea pentru presedintia partidului, sa creeze la nivelul alesilor locali, acolo unde au inceput sa apara abandonuri, senzatia unui partid puternic capabil sa controleze situatia, si sa puna PNL-ul si evident pe presedintele Klaus Iohannis intr-o situatie de defensiva", a declarat aceata.In opinia analistului politic, un eventual succes al motiunii risca sa arunce tara intr-o perioada de incertitudine, in plina stare de alerta."Daca motiunea va trece ea se va discuta in Parlament in luna septembrie, pentru ca o motiune de cenzura poate fi depusa numai o singura data pe sesiune, noi fiind in sesiunea in care PSD-ul a aprobat si a votat cu succes o motiune de cenzura. Insa ea este depusa luni in contextul datei de 22 august cand are loc Congresul PSD. Ea va fi votata in septembrie, apoi contestata la Curtea Constitutionala - acolo unde cu actuala Curte nimic nu este previzibil, sau orice decizie in favoarea PSD-ului este previzibila acolo - apoi vom intra intr-un scenariu de tipul celui din luna februarie, fiind posibil sa avem un guvern interimar pana la alegeri.Problema este ca suntem in plina pandemie, iar un guvern interimar va fi limitat in a emite doar hotarari de guvern cu privire la starea de alerta, dar nu si proiecte legislative sau ordonante de urgenta. Intr-o perioada extraordinara, de stare de alerta, este nevoie de ordonante de urgenta. Asa ca PSD-ul joaca o carte destul de complicata politic, pentru ca dincolo de electoratul sau, care nu este unul majoritar, PNL nu are inca o imagine destul de proasta incat sa fie afectat, iar victimizarea PNL-ului nu este in interesul PSD", este de parere si politologul Cristian Parvuelscu.In opinia lui Ioan Stanomir, aceasta motiune vine mai degraba ca raspuns la dezertarile in masa din partid."Vorbim de o criza politica ce se suprapune pe o criza de guvernare. Nu cred ca PSD-ul este interesat in acest moment sa acceada la guvernare, dar este interesat sa ramana majoritar in Parlament, si sa exercite presiune asupra PNL. Singurul pericol cu care se confrunta in acest moment Partidul Social Democrat este traseismul politic. Observam, fara surprindere de altfel, ca PNL preia de la defunctul om politic, Liviu Dragnea , tacticile de racolare ale alesilor locali, incat s-ar putea ca PSD sa considere ca este nevoie urgenta de o intarire a moralului trupelor printr-o motiune de cenzura.Romania este demult intr-o zona a improvizatiei si a penibilului administrativ, faptul ca noi prelungim parca sine die aceste stari exceptionale dovedeste ca repertoriul nostru de solutii s-a cam epuizat si, ca sa folosim o formula neacademica, habar nu avem ce sa facem. Probabil ca in acest context o motiune de cenzura nu va face decat sa accentueze aceasta stare de degringolada", este de parere Ioan Stanomir, profesor de Drept Constitutional la Universitatea Bucuresti.Constitutia Romaniei prevede situatiile in care la guvern intervine interimatul: atunci cand un guvern este demis prin retragerea de catre Parlament a increderii acordate sau daca primul-ministru demisioneaza, isi pierde drepturile electorale sau se afla in stare de incompatibilitate, deces (art. 110 si 106).Conform Constitutiei, Guvernul al carui mandat a incetat in urma retragerii increderii de catre Parlament, indeplineste numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, pana la depunerea juramantului de membrii noului Guvern (art. 110, alineat 4).Codul administrativ, intrat in vigoare la 3 iulie 2019, vine cu completari, precizand ca Guvernul interimar poate emite numai acte cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fara a promova insa politici noi. In perioada de interimat, Guvernul nu poate sa emita ordonante sau ordonante de urgenta si nu poate initia proiecte de lege, mai arata Codul administrativ (art. 37).