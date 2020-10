Cine sunt deputatii PSD-PNL care au vrut "sa ucida" accesul la informatiile de interes public. Lista prevederilor scandaloase din proiectul de lege

Initiatorii sustin in expunerea de motive ca actuala forma a legii favorizeaza "diverse ONG-uri si diverse persoane fizice sau postaci pe Facebook , care, sub pretextul ca ar fi in interesul civic, abuzeaza de [...] prevederi absurde in mod excesiv, urmarind punerea in dificultate a autoritatilor si institutiilor publice".In opinia initiatorilor, Legea 544/2001, in forma sa initiala, ar avea urmatoarele deficiente:- informatiile de interes public sunt definite prea general, astfel incat lasa impresia ca "toate actele care privesc activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sunt, in fapt, informatii de interes public". Ca atare, proiectul propune limitarea accesului doar la "acte administrative cu caracter normativ care privesc interesul public general".- legea obliga autoritatile sa faca publice din oficiu prea multe informatii, "maldare intregi de hartii care, potrivit prevederilor actuale, trebuie afisate in diverse forme si formate". O astfel de cerinta blocheaza, in opinia initiatorilor proiectului de lege, "intreaga activitate a institutiei sau, dupa caz, a autoritatii publice zile la rand". De aceea, proiectul propune "lasarea la alegerea autoritatilor sau, dupa caz, a institutiilor publice, a formei prin care vor pune la dispozitia cetatenilor informatiile de interes public".- autoritatile publice, prin personalul lor, "sunt puse practic la dispozitia oricui" si sunt astfel expuse "diverselor forme de santaj, fie fata de functionarii din primarii sau demnitari, fie fata de firmele cu care primariile in cauza au incheiate diverse contracte ". Proiectul de lege propune eliminarea posibilitatii depunerii online a cererilor de informatii si publicarea pe site a raspunsurilor la toate cererile. De asemenea, autoritatile publice pot refuza eliberarea documentelor mai mari de 50 de pagini.- prin prevederea conform careia doar costurile de multiplicare trebuie suportate de solicitantul de informatii si prin impunerea de limite acestor costuri la nivelul pietei, autoritatile si institutiile trebuie sa depuna "un volum imens de munca, insa munca gratis, ceea ce genereaza o situatie exceptionala la nivelul institutiilor publice sau, dupa caz, al autoritatilor publice, ducand practic la blocarea lor". Noul proiect propune introducerea de taxe pentru multiplicare, anonimizare, scanare si cautare, care sa fie stabilite de autoritatile si institutiile publice respective.Initiatorii considera ca "mentinerea acestor prevederi absurde in mod pasiv nu face decat sa slabeasca protectia si capacitatea de lucru a institutiilor publice sau, dupa caz, a autoritatilor publice, care din entitati care in mod normal trebuie sa asigure exercitarea prerogativelor puterii de stat se transforma in niste entitati la dispozitia si cheremul diverselor ONG-uri, diverse persoane fizice sau postaci pe Facebook, lucrand non-stop pentru a pune la dispozitia acestora diversele documente solicitate"."Nu stiu cum poate sa fie o cerere pe legea 544 de rea-credinta, pentru ca pana la urma, cand eu ma duc sa fac o solicitare, vreau sa stiu ce a facut institutia respectiva cu banii publici. De acolo, cu informatiile respective, daca eu realizez ca institutia nu si-a facut treba am doua posibilitati: sa dau in judecata institutia sau sa fac publica acea informatie. Dar fac acest lucru pentru ca imi doresc ca acea institutie sa functioneze ca sa stam linistiti noi, cetatenii. De exemplu, dupa starea de urgenta si intrarea in starea de alerta, eu am dat niste mailuri pe 544 catre Ministerul de Interne sa intreb cate controale si cate sanctiuni au fost aplicate dupa ce s-a facut relaxarea. Am realizat ca intr-o luna de zile, MAI a dat o sanctiune pe zi pe judet, de aici rezulta ca institutia asta nu si-a facut treaba. De asta avem nevoie de transparenta"."Reset are doua procese cu PSD, unul a fost demarat in anul 2018, pe care l-am castigat, si un alt proces , la care suntem in faza de recurs si asteptam ca instanta sa se pronunte. In primul proces am cerut partidului sa ofere informatii despre subventiile primite de la stat din banii publici pentru ca partidele primesc finantare de la stat. In cel de al doilea proces, am cerut sa ne zica cine a platit elicopterul cu care doamna Viorica Dancila a venit la Iasi. Din nou au refuzat sa ne ofere aceste informatii asa ca am apelat la legea 544 din 2001 pentru a cere informatii de interes public.In ambele cazuri PSD a catalogat incercarile noastra ca rea-credinta. Chiar ne-au trimis capturi din postarile noastre pentru a arata ca noi de fapt suntem foarte rai si vrem doar sa-i sicanam. Asta e o scuza pe care cei care refuza sa ofere informatii o folosesc.Acum am constat ca modificarile propuse de cei cinci deputati fac legea 544 practic inaplicabila pentru cetateni, jurnalisti si oricine altcineva care ar fi vrut sa afle informatii. Sunt un impediment in calea transparentei si se pune un zid intre institutii si cetateni.Florin Roman a spus ca va retrage semnatura sa, dar PNL -ul nu este la prima abatere de acest fel. Acum aproximativ doua luni au mai avut o initiativa pentru modificarea legii 544 si din nou societatea civila a luat atitudine. Este clar ca noi ca activisti trebuie sa fim cu ochii pe ei".Deputatul PNLa anuntat vineri, 16 octombrie, ca si-a retras semnatura de pe proiectul de modificare a legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public in sensul restrangerii tocmai a accesului la aceste informatii prin impunerea de taxe ce pot fi stabilite arbitrar si prin posibilitatea autoritatilor publice de a refuza oferirea de informatii."Am depus azi o solicitare in scris de retragere a semnaturii de pe un proiect de lege initiat de o colega deputat, care viza reglementari in cazul legii 544, privind liberul acces la informatii de interes public. Am primit semnale de la oameni de buna credinta, ca in forma propusa de initiator poate naste interpretari abuzive si, din acest motiv, nu am dorit sa las nici un fel de interpretare", afirmaEl precizeaza ca parlamentarii liberali nu vor vota proiectul."Ca fost jurnalist sunt un adept al liberului acces la informatii de interes public. Cat despre partea politica, inteleg ca orice dezbatere in perioada campaniei electorale, nu este posibila, totul fiind tintit pe atacuri, fara legatura cu subiectul", conchide liderul deputatilor PNL.De asemenea, grupul PSD a anuntat ca nu sustine aceasta initiativa si ca semnatarii isi vor retrage semnatura."Nu e o prioritate pentru PSD aceasta lege", au afirmat reprezentantii partidului.este deputatul care a semnat expunerea de motive in numele initiatorilor. Altfel, este unul din parlamentarii "invizibili" din aceasta legislatura., deputata in varsta de 36 de ani, a vorbit in cei patru ani de mandat doar 15 minute, luand cuvantul de sapte ori in plen.Conform site-ului nutotei.ro , tataleste lider sindical la Craiova, iar tanara, absolventa de Horticultura, a fost angajata la cabinetul parlamentar alUlterior, a ajuns consiliera luila primarie pana in 2015 cand, la 30 de ani, a fost numita direct director general la Salubritate Craiova. La varsta de 32 de ani a fost aleasa deputat de Dolj.In 2017 s-a casatorit cu, detinatorul unei firme de constructii care, incepand din 2014, a inceput sa castige lucrari de milioane de euro de la institutii publice din subordinea Primariei Craiova sau din alte localitati din judetul Dolj, conform G4media.ro Conform presei locale,le-a fost nas de cununie celor doi.Conform datelor de la Registrul Comertului,este detinatorul a 90% din actiunile firmei Remex SRL, celelalte 10 procente fiind in posesia unei femei de 68 de ani din Craiova, Lucia Deliu.Astfel, potrivit e-licitatie.ro, comuna Isalnita a acordat direct un contract de deszapezire la data de 18 decembrie 2017 societatii Remex SRL in valoare de 100 de lei pe ora, pentru 500 de ore. Astfel, pentru lucrari executate cu un autogreder cu incarcator frontal, cu o autobasculanta cu lama si un buldoexcavator, firma luia incasat de la primarie 50.000 de lei, echivalentul a 11.000 de euro.De la aceeasi primarie, firma Remex a incasat in septembrie anul trecut, prin atribuire directa, aproape 49.000 de euro pentru realizarea unui sens giratoriu.Agentia Judeteana pentru Ocuparea fortei de Munca Dolj este un alt client al luiA platit 11,9 lei pe metru patrat pentru o suprafata de 573 metri patrati, adica 1.500 de euro. Aceeasi institutie a platit 3.000 de euro pentru achizitionarea si montarea unui covor de tip PVC.Remex a reparat fatadele cladirilor din Isalnita pentru 223 de lei metrul patrat si a inlocuit 10 prize cu 330 de lei.Primar in comuna Isalnita este, fost secretar de stat in ministerul Transporturilor, numit in functie de fostul premier Sorin Grindeanu in ianuarie 2017.a demisionat din functie, la cerere, patru luni mai tarziu.In comuna Ghercesti, firma luia mutat, in aprilie 2017, mai multe camine de bransament la apa pe domeniul public, valoarea lucrarii fiind de 85 de lei pe bucata, in total fiind mutate 418 de camine.In noiembrie 2016, aceeasi firma, obtinea, tot fara licitatie, o lucrare de reparatii la bulevardul de centura si plombari pe strazile municipiului Calafat. Astfel, au fost plombati 4.800 de metri patrati pentru care primaria a platit 81.000 de euro firmei Remex.Prin procedura simplificata, aceeasi firma a castigat, in februarie 2018, o lucrare de executie lucrari pentru obiectivul "reparatie capitala sediu Rectorat corp A" pentru 215.000 de euro, alti 510.000 de euro fiind incasati, prin procedura simplificata, de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, decontul fiind realizat de Consiliul Judetean Dolj.a reabilitat si scoala gimnaziala din Talpas, in aprilie anul trecut, pentru 160.000 de euro.In august 2014, aceeasi firma primea din partea Primariei Craiova un contract cadru in valoare de 21,9 milioane de lei, pe o durata de patru ani, pentru reabilitarea tuturor scolilor din municipiu.