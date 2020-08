Ciolacu este nemultumit ca primarii PSD migreaza la PNL: "Vom depune plangere penala, sunt bani doar pentru mita politica"

"Toti Duduienii galbeni din Guvern - la puscarie! Interlopi politici cu mentalitate mafiota care faceti trafic de influenta la masa Guvernului! (...) Nu sunt bani de masti, nu sunt bani de alocatii, nu sunt bani de pensii. Sunt bani doar pentru mita politica", a scris Ciolacu pe Facebook El a adaugat ca PNL "cara primari la Bucuresti" sau le promite, in tara, tot felul de proiecte si bani, in schimbul "sfintei adeziuni la PNL- partidul-stat"."Cine nu cedeaza este amenintat si santajat! PNL nu e in stare sa convinga oamenii, de aia incearca sa-i ia cu forta pe cei care au demonstrat ca au facut ceva pentru comunitatile lor. Le spun tuturor primarilor PSD sa reziste presiunilor. Uniti suntem puternici! Nu pot ei santaja cat pot romanii vota! Sfarsitul acestor hoti si mafioti este aproape. De ce tace Iohannis, fostul primar, cand partidul lui comite fapte penale una dupa alta?PSD va depune azi plangere penala la DNA impotriva tuturor reprezentantilor PNL din Guvern si din teritoriu care au transformat institutiile statului intr-un rai al criminalitatii! Solicit organelor de urmarire penala ca acest dosar sa fie solutionat cu celeritate! Romania nu trebuie scufundata in mocirla penala a Duduienilor galbeni", a mentionat Ciolacu.