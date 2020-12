Ciolacu i-a scris lui Iohannis: Hotararea de Guvern prin care sunt repartizate fondurile publice este de-a dreptul scandaloasa

"Comunitati intregi nu primesc niciun leu, iar altora li se repartizeaza sume absolut ridicole, doar pentru faptul ca acei cetateni au indraznit sa voteze altceva decat PNL sau USR ", mai spune Ciolacu.Redam mai jos scrisoarea integrala transmisa de Marcel Ciolacu presedintelui Klaus Iohannis:"Va scriu cu indignarea pe care cu siguranta o vor avea milioane de romani dupa ce vor lua act de modul in care sunt impartiti banii publici catre comunitatile locale de catre actualul Executiv condus de PNL Hotararea de Guvern prin care sunt repartizate fondurile publice pentru plata cheltuielilor de functionare si asistenta sociala sau protectia copilului este de-a dreptul scandaloasa! Comunitati intregi nu primesc niciun leu, iar altora li se repartizeaza sume absolut ridicole, doar pentru faptul ca acei cetateni au indraznit sa voteze altceva decat PNL sau USR.Este un abuz intolerabil comis de un partid care tocmai a fost sanctionat sever prin vot pentru modul catastrofal in care a guvernat. In loc sa isi insuseasca sanctiunea populara si sa isi corecteze conduita politica, acest partid continua sa ii imparta pe romani in buni si rai, dupa culoarea partidelor pe care le voteaza. O astfel de politica primitiva este total inacceptabila intr-un stat membru al Uniunii Europene! Aceasta in mod sigur NU este calea europeana pe care si-o doreste acest popor!Fac asadar apel la rolul de mediator pe care vi-l confera Constitutia in calitatea dumneavoastra de presedinte AL TUTUROR ROMANILOR!Va solicit sa interveniti imediat pentru inlaturarea acestui abuz de neingaduit! Va solicit sa cereti Guvernului sa slujeasca interesul public, nu interesul de partid! Va solicit sa restabiliti echilibrul in societatea noastra care a fost prea mult timp divizata de ostilitatea, ranchiuna si agresivitatea discursului politic din ultimii ani electorali.Campania electorala tocmai s-a incheiat. Nu mai e timp de confruntari politice. Suntem in plina criza sanitara, iar la orizont se anunta o criza economica de proportii. Mai mult decat oricand este nevoie de intelepciune, de echilibru, de conlucrare si de echitate sociala.In numele comunitatilor locale care nu au primit niciun leu sau doar sume jignitoare va cer sa fiti PRESEDINTELE TUTUROR ROMANILOR! In numele milioanelor de concetateni pedepsiti in mod nedrept de acest Guvern iresponsabil, va cer sa fiti ROMAN! In numele miilor de copii stersi de pe lista Guvernului PNL cu repartizarea fondurilor publice va cer sa fiti OM!", arata presedintele Camerei Deputatilor.Guvernul a adoptat joi o hotarare prin care au fost repartizate sume pe unele unitati administrativ-teritoriale pentru finantarea cheltuielilor necesare asigurarii activitatii de asistenta sociala si de protectie a copilului, pentru luna noiembrie 2020. Valoarea totala alocata este de 159.068 lei catre 35 de judete.