Ciolacu: "Mai nou, 'subsemnatul Orban' se autopropune iarasi premier. Singura solutie este premierul propus de PSD"

Liderul PSD a adaugat ca singura solutie e Alexandru Rafila la sefia Executivului, propunerea facuta de social-democrati."Circul pierzatorilor nu mai pleaca din oras! Mai nou, << subsemnatul Orban >> se autopropune iarasi premier, o functie din care a plecat acum o saptamana de incompetent ce a fost in gestionarea pandemiei si a economiei. Nu, << subsemnatule Orban >>! Tu nu mai poti avea nicio functie in statul roman. Nu o meriti! Oamenii mor pe capete, in timp ce voi, inconstientilor, continuati sa va bateti pe ciolan! Singura solutie este premierul propus de PSD - Alexandru Rafila! Strangeti-va circul ridicol si plecati odata acasa! Pierzatorilor!", a scris Marcel Ciolacu miercuri pe Facebook Ludovic Orban a declarat miercuri, dupa sedinta conducerii liberale, ca mandatul PNL la negocierile pentru formarea unei coalitii guvernamentale include doua variante - Florin Citu premier si Ludovic Orban presedinte la Camera sau Orban premier si Citu presedinte la Senat . Liderul liberalilor a precizat ca votul dat in Biroul Permanent National a fost un vot in unanimitate.Liderul liberalilor a argumentat ca intr-o democratie votul cetatenilor e baza pentru orice negociere, PNL avand o pondere de aproximativ 55% in cadrul acestei majoritati parlamentare considera legitim sa desemneze candidat la functia de premier si candidat la functia de presedinte al uneia dintre Camere.