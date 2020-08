Cum se inteteste traseismul inainte de alegeri: sefii PSD depun plangere penala la DNA impotriva liderilor PNL. Acuzatia: "Ne iau primarii"

PSD-ul a legalizat traseismul in anul 2014

Marii traseisti care candideaza la alegerile locale

"Interlopi politici cu mentalitate mafiota care faceti trafic de influenta la masa Guvernului! Voi, hazilor, toti cei care va bateti joc de banul public doar pentru a face din PNL un partid-stat! Pentru a avea toata puterea! Pentru voi, pentru neamurile voastre, pentru a capusa si a fura in continuare!", a scris Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook Ciolacu sustine ca liberalii ofera "mita electorala" si "trafic de influenta" pentru a-i convinge pe primari."Asta face PNL in aceste zile. Cara primari la Bucuresti sau le promit in tara tot felul de proiecte si bani in schimbul sfintei adeziuni la PNL- partidul-stat. Cine nu cedeaza, este amenintat si santajat! PNL nu e in stare sa convinga oamenii, de aia incearca sa-i ia cu forta pe cei care au demonstrat ca au facut ceva pentru comunitatile lor."PSD va depune azi plangere penala la DNA impotriva tuturor reprezentantilor PNL din Guvern si din teritoriu care au transformat institutiile statului intr-un rai al criminalitatii! Solicit organelor de urmarire penala ca acest dosar sa fie solutionat cu celeritate! Romania nu trebuie scufundata in mocirla penala a Duduienilor galbeni!", a mai scris Ciolacu.In replica, liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a afirmat, miercuri, ca alesilor locali ai PSD le este "rusine" cu sigla partidului, deoarece aceasta a devenit "o adevarata piatra de moara" pentru a obtine un nou mandat "Primarilor PSD le este rusine cu sigla PSD. Alesii locali ai PSD fug ca dracul de tamaie de sigla partidului, constienti ca aceasta a devenit o adevarata piatra de moara pentru a fi realesi in functiile de primar sau de presedinte al Consiliului judetean. In foarte multe locuri din tara, unde au afisat materiale de promovare, alesii locali ai PSD nu au afisat sigla partidului, iar cei care au facut-o au pus o sigla minuscula, aproape neobservabila", a sustinut Roman, intr-o declaratie de presa.El a adaugat ca alesii locali social-democrati promoveaza omul, nu partidul, motiv care ingrijoreaza conducerea PSD."Sa ne reamintim totusi, daca e sa vorbim de mita electorala, de celebra ordonanta de urgenta data de Guvernul PSD, dupa spargerea USL, prin care peste 500 de primari de la alte partide au sarit in barca PSD, principalul argument folosit de PSD fiind alocarile guvernamentale pentru investitii. Desi justitia s-a pronuntat asupra caracterului ilegal al acelei ordonante care a schimbat practic vointa cetatenilor exprimata la vot, PSD a calcat in picioare democratia. Multi dintre alesii locali ai PSD s-au saturat ca munca din comunitatile lor sa fie distrusa de imaginea dezastruoasa a partidului de la nivel central, de lupta pentru conducerea partidului intre baronii rosii vechi si noi. Din aceste motive, va pleaca primarii, domnule Ciolacu, pentru ca ati uitat de ei si i-ati abandonat, la fel ca si pe cetatenii pe care ii reprezinta. Din acest motiv va temeti de alegeri si fugiti de urne", a explicat deputatul PNL.Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca social-democratii vor depune plangere penala la DNA impotriva tuturor reprezentantilor PNL din Guvern si din teritoriu care "au transformat institutiile statului intr-un rai al criminalitatii". El a adaugat ca PNL "cara primari la Bucuresti" sau le promite, in tara, tot felul de proiecte si bani, in schimbul "sfintei adeziuni la PNL-partidul-stat"Desi acum reclama traseismul politic, PSD a fost cel care in 2014 a legalizat migrarea primarilor de la un partid la altul, fara ca acestia sa isi piarda mandatul.Liderul social democratilor de atunci, Victor Ponta a declarat pe 28 august 2014 ca "Avem azi si ordonanta cu alesii locali. Eu imi asum. Cred ca trebuie sa deblocam activitatea autoritatilor locale si mai trebuie sa facem si un pic de dreptate, ca nu cine striga mai tare are dreptate. Toti alesii locali din Romania, in 2012, au fost alesi USL cu Crin Antonescu si Victor Ponta langa ei si azi s-au trezit cu PDL -isi cu Blaga si cu Iohannis", a declarat Victor Ponta in sedinta de Guvern."Nu sunt sclavii, primarii si consilierii nu sunt sclavi pe mosia lui Blaga si Iohannis, pot sa fie liberi si pot sa-si serveasca doar alegarorii si nimic altceva", a mai spus Victor Ponta.Ordonanta data de Guvernul Ponta a creat la acel moment reactii dure din partea Ambasadei SUA dar si un protest in strada la care au participat aproximativ 250 de persoane. Liviu Dragnea a sustinut ordonanta, spunand ca nu vede "nimic nedemocratic" in textul propus de Guvern.Din cei 3.180 de primari din Romania, circa 540 si-au schimbat partidul in perioada 2 septembrie 2014 - 17 octombrie 2014, fara a fi in pericol de a-si pierde mandatul. Dintre acestia 404 s-au dus la PSD, partid care a pierdut doar trei primari intr-o luna si jumatate. Judetele cele mai afectate de traseism au fost Giurgiu (73% dintre primari au tradat), Neamt, Buzau si Dolj. La polul opus se afla judetele Sibiu, Mehedinti, Ilfov si Covasna. CCR care a stabilit ca prevederile legii de aprobare a OUG 55/2014 erau neconstitutionale asa ca in 2017, proiectul de lege a fost respins in Parlament.La Baia Mare, Catalin Chereches candideaza pentru inca un mandat la primarie, de aceasta data din partea Coalitia pentru Maramures (din care face parte PSD, PNTCD , Partidul Maramuresenilor si ALDE ).Catalin Chereches a fost membru pana acum in PSD, UNPR , PDL si PNL. In 2016, el a fost reales primar cu 70% din voturi desi era in arest preventiv intr-un dosar de coruptie In august 2019, DNA arata intr-un raspuns oficial pentru G4Media.ro ca primarul din Baia Mare are doua dosare de coruptie trimise in judecata, unul in ancheta si un altul clasat.In iulie 2019, Catalin Chereches a justificat o parte din averea sa printr-o presupusa donatie de un milion si jumatate de euro din partea mamei sale, la randul sau parlamentar PNL.La acel moment, Agentia Nationala de Integritate anunta ca primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, nu poate justifica 2.741.026,318, reprezentand diferenta nejustificata intre averea dobandita si veniturile realizate in calitate de primar. Potrivit unui comunicat al institutiei, ANI a sesizat comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Cluj. Agentia a sesizat si Parchetul de pe langa judecatoria Baia Mare pentru fals in declaratii, in cazul unui pretins imprumut de 500.000 de euro, pe care l-ar fi acordat unei persoane. Petru Marginean , apropiat de PSD, fost primar al Devei in perioada 2012 - 2016, candidat fara succes din partea PNL in 2016 si PSD in 2017 la primarie.In anul 1996 intra in politica, fiind membru fondator al filialei judetene PUR devenit ulterior Partidul Conservator. In 1999, preia sefia filialei judetene a partidului si se implica din ce in ce mai activ in viata politica. In 2001 incepe o cariera si in administratie. Este numit subprefect al judetului Hunedoara, functie pe care o detine pana in 2003. In perioada 2004 - 2008, ocupa postul de vicepresedinte al Consiliului Judetean Hunedoara. In 2012 a fost ales primar al municipiului Deva si a candidat in 2016 din partea Partidului National Liberal pentru un nou mandat in fruntea orasului, dar a fost invins de fostul primar si deputat in functie Mircia Muntean In anul 2020, Petru Marginean, candideaza din partea PPU-SL pentru functia de primar al Municipiului Deva.Mihai Chirica ales in 2016 din partea PSD este candidatul PNL pentru un nou mandat la primarie. Conform presei locale, Stefan Chirica, fiul lui Mihai Chirica, a cumparat la doar 11 luni un imobil in Iasi, platind suma de 250.000 de Euro, scria in 2019 reporteris.ro.Imediat dupa ce s-a descoperit acest caz, ANI a decis sa-i verifice averea primarului.In 2019, DNA a deschis un dosar penal in rem pentru a verifica situatia achizitiilor imobiliare ale primarului de Iasi.Primarul Iasiului a fost mai implicat si in dosarul " Skoda " inceput de DNA, unde avea calitate de suspect. Procurorii DNA erau interesati de licitatia prin care au fost achizitionate prin leasing patru autoturisme Skoda, pe vremea cand Mihai Chirica era viceprimar. Ulterior, DNA a declinat acest dosar la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi, potrivit presei locale.Camelia Gavrila, candidatul PSD la primaria Iasi, este un deputat al Camerei Deputatilor, functie precedata de activitatea de profesor, director, inspector general scolar si om politic roman, trecuta de la Partidul National Liberal la Partidul Social-Democrat. In perioada 23 iunie - 29 septembrie 2008, a indeplinit functia de viceprimar al municipiului Iasi, iar din 2016 este deputat de Iasi.In iunie 2018 a votat pentru modificarile Codului de Procedura Penala prin care mii de infractori vor scapa de pedepse, inclusiv Liviu Dragnea.Camelia Gavria a condus Inspectoratul Scolar Judetean. In 2017 inspectoratul Scolar si o scoala din Iasi au fost amendate de CNCD, in baza unei sesizari depuse in aprilie 2016, pentru segregarea rasiala a copiilor de etnie roma.Marius Stan este un fost fotbalist roman si fostul presedinte al FC Otelul Galati. Pe langa experienta de fotbalist a mai fost presedintele echipelor Dunarea Galati, AFC Rocar Bucuresti, FC Vaslui (a fost unul din fondatori) si Politehnica Iasi (care in mandatul sau a promovat in Liga I.A candidat la alegerile locale din 2008 din partea PNL pentru postul de primar al Galatiului.A candidat din partea USL la alegerile locale din 10 iunie 2012 obtinand un mandat de primar al orasului Galati. In septembrie 2014 demisioneaza din PNL si se inscrie in UNPR.Anul acesta va candida din partea Pro Romania.