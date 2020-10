Cum vor deputatii PSD-PNL sa ingradeasca accesul la informatii de interes public

Printre initiatorii proiectul s-a aflat initial si deputatul PNL Florin Roman, care ulterior si-a retras semnatura si a anuntat ca nu va vota proiectul de lege.Eliza-Madalina Stefanescu Peta, Vlad Bontea, Claudiu-Augustin Ilisanu, George-Gabriel Visan sustin in Expunerea de motive ca actuala forma a legii favorizeaza "diverse ONG-uri si diverse persoane fizice sau postaci pe Facebook , care, sub pretextul ca ar fi in interesul civic, abuzeaza de [...] prevederi absurde in mod excesiv, urmarind punerea in dificultate a autoritatilor si institutiilor publice".In opinia initiatorilor legea 544, in forma sa initiala are urmatoarele deficiente:- informatiile de interes public sunt definite prea general, astfel incat lasa impresia ca "toate actele care privesc activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sunt, in fapt, informatii de interes public". Ca atare, proiectul propune limitarea accesului doar la "acte administrative cu caracter normativ care privesc interesul public general".- legea obliga autoritatile sa faca publice din oficiu prea multe informatii, "maldare intregi de hartii care, potrivit prevederilor actuale, trebuie afisate in diverse forme si formate". O astfel de cerinta blocheaza, in opinia initiatorilor proiectului de lege, "intreaga activitate a institutiei sau, dupa caz, a autoritatii publice zile la rand". De aceea, proiectul propune "lasarea la alegerea autoritatilor sau, dupa caz, a institutiilor publice, a formei prin care vor pune la dispozitia cetatenilor informatiile de interes public".- prin prevederile care permit solicitarile depuse online si fara semnatura olografa, "autoritatile publice, prin personalul lor, sunt puse practic la dispozitia oricui" si sunt astfel expuse "diverselor forme de santaj, fie fata de functionarii din Primarii sau demnitari, fie fata de firmele cu care Primariile in cauza au incheiate diverse contracte ". Proiectul de lege propune eliminarea posibilitatii depunerii online a cererilor de informatii si publicarea pe site a raspunsurilor la toate cererile. De asemenea, autoritatile publice pot refuza eliberarea documentelor mai mari de 50 de pagini.- prin prevederea conform careia doar costurile de multiplicare trebuie suportate de solicitantul de informatii si prin impunerea de limite acestor costuri la nivelul pietei, autoritatile si institutiile trebuie sa depuna "un volum imens de munca, insa munca gratis, ceea ce genereaza o situatie exceptionala la nivelul institutiilor publice sau, dupa caz, al autoritatilor publice, ducand practic la blocarea lor". Noul proiect propune introducerea de taxe pentru multiplicare, anonimizare, scanare si cautare, care sa fie stabilite de autoritatile si institutiile publice respective.Initiatorii considera ca "mentinerea acestor prevederi absurde in mod pasiv nu face decat sa slabeasca protectia si capacitatea de lucru a institutiilor publice sau, dupa caz, a autoritatilor publice, care din entitati care in mod normal trebuie sa asigure exercitarea prerogativelor puterii de stat se transforma in niste entitati la dispozitia si cheremul diverselor ONG-uri, diverse persoane fizice sau postaci pe Facebook, lucrand non-stop pentru a pune la dispozitia acestora diversele documente solicitate".