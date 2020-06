Dublarea alocatiilor, la vot decisiv in Parlament. PNL a amanat pentru ca nu sunt bani, PSD voteaza pentru

Ziare.

"Maine, in Parlament, PSD va vota PENTRU cresterea alocatiilor la copii", afirma Marius Budai, marti seara, intr-o postare pe Facebook.El sustine ca ordonanta prin care s-a amanat dublarea alocatiilor va fi respinsa."Ordonanta de Urgenta a Guvernului Orban-PNL prin care au amanat dublarea alocatiilor de stat pentru copii va fi respinsa. Noi PSD stim domnule Orban ca PNL nu este interesat de copii pentru ca acestia nu voteaza dar ei sunt viitorul tarii si merita dublarea alocatiilor", mai sustine Budai.Pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Camerei Deputatilor se afla Proiectul de Lege privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrarii in vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 10/2020).Senatul a respins, in 3 februarie, legea privind prorogarea dublarii alocatiilor pana la 1 august. Liderul deputatilor liberali, Florin Roman, sustinea ca, daca daca legea ar fi fost adoptata inainte de adoptarea bugetului, "cu siguranta", ar fi fost prinsa finantarea inca de la inceputul anului. Intrebat ce va face Guvernul daca legea va fi respinsa si de Camera Deputatilor, Roman spunea ca nu poate face supozitii, dar la Camera Deputatilor ponderea este alta.Camera Deputatilor este camera decizionala. Comisia de munca a emis raport pentru adoptarea proiectului.