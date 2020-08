FOTO Un primar "independent" si-a pus in comuna in care candideaza bannere si cu PNL, si cu PSD

Marcel Chelariu si Doina Federovici, liderul PSD Botosani, Foto: Facebook

Comuna Suharau, care are in componenta sa sase sate, ar fi plina de astfel de bannere, din 50 in 50 de metri fiind vazut Chelariu cand cu Costel Soptica, liderul PNL Botosani, cand cu Doina Federovici, liderul PSD Botosani, dupa cum relateaza Botosaneanul.ro Despre situatia in care se afla, Marcel Chelariu a afirmat:"Candidatul de la PNL (Costel Soptica - n.r.) este consateanul nostru, iar PSD sustine candidatura independenta pentru functia de primar. Si mi se pare normal sa raspund cu aceeasi moneda. Domnul Soptica stie de acest lucru, pentru ca inainte de a face bannerele doar am discutat cu ambele tabere. Daca ambele partide si nu doar ei, niciun partid cu exceptia Pro Romania nu are candidatura pentru primar la Suharau. Unii sustin candidatura mea, altii poate nu o sustin, si PNL-ul si PSD-ul, am discutat cu ambii si am stabilit ca facem bannerele asa", a declarat Marcel Chelariu pentru Botosaneanul.ro.