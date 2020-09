Orban, iesire nervoasa dupa modificarea bugetului in Parlament: Astia sunt dementi! Au bagat Romania in faliment

"Astazi, PSD, in doua ore, a bagat Romania in faliment. In comisiile de buget, finante, o majoritate PSD, de 20 de oameni care sunt aflati in delir, au generat cheltuieli de 6,3% din PIB prin amendamentele depuse la rectificarea bugetului si, in acelasi timp, la propunerea marelui finantist Orlando, a votat un alt amendament prin care Romania nu se mai poate imprumuta, pentru ca au redus de la 47% la 40% din PIB nivelul maxim al datoriei publice.Astia sunt dementi! Daca nu se trezeste Parlamentul si nu blocheaza acest raport de-a dreptul imbecil, care este impotriva Romaniei, Romania risca sa fie retrogradata de toate agentiile de rating, sa nu mai aiba capacitate sa faca fata platilor.Ne vom lupta sa nu fie adoptat raportul in plen. Le multumesc partenerilor din USR PLUS, PMP, UDMR , grupul minoritatilor, care nu au participat la acest masacru al finantelor publice romanesti care s-a petrecut azi in Comisia de Buget.Vom solicita retrimiterea la comisie , pentru refacerea raportului. In cazul in care va fi adoptat, il vom ataca la CCR , si vom modifica aceste prevederi.Romania n-are nevoie de dusmani externi, pentru ca are cel mai periculos dusman, care este PSD.Vom folosi toate instrumentele constitutionale si legale pe care le avem la dispozitie, inclusiv o noua rectificare, ca sa fiu foarte limpede", a afirmat Orban, potrivit Digi24.