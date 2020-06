Orban ataca "baronii nesimtiti" care ar refuza sa semneze contractele pentru apa curenta si canalizare: "Sunt milioane de cetateni romani care au dreptul sa beneficieze de un lucru simplu"

Ziare.

com

Ludovic Orban i-a cerut ministrului Fondurilor Europene, Marcel Bolos, sa faca o documentare privitoare la situatia semnarii contractelor de finantare pe faza a doua a POS-ului de Mediu, legata extinderea retelelor de apa si canal."Sunt milioane de cetateni romani care au dreptul sa beneficieze de un lucru simplu, apa curenta si acces la canalizare. Avem la dispozitie fonduri europene extrem de importante, timp de sase ani de zile cei care au fost la putere, atat la nivel national, cat si la nivel judetean si au batut joc de proiectele astea. In nici sapte luni de zile am asigurat cofinantarea lor, am permis decontarea cheltuielilor care erau neeligibile ca urmare a cresterii manoperei urmare a tampeniei de Ordonanta 114, am facut toate demersurile", a afirmat Orban.El spune ca daca nu sunt semnate aceste contracte , atunci romanii trebuie sa stie ca acest lucru se intampla din cauza "baronilor nesimtiti"."Vreau sa reiasa foarte clar ca daca nu se semneaza contractele de finantare si daca milioane de romani care au acest drept si exista alocati bani europeni, lucrul asta se intampla din cauza baronilor nesimtiti, care nu au absolut niciun fel de interes in a pregati aceste lucrari. Vreau un material foarte clar legat de situatia in domeniul respectiv pentru ca nu mai putem accepta minciuna si bataia de joc, care este administrata catre oameni, legate de acest subiect. Sunt niste bani la care avem dreptul, putem sa-i accesam fara nicio problema, iar daca nu se vor folosi banii astia pentru ca oamenii sa beneficieze de retelele de apa si de canalizare sa se stie clar cine sunt responsabilii pentru aceste situatii", a mai declarat premierul.El a mai spus ca daca lucrarile nu se incheie, atunci trebuie dati banii inapoi pe exercitiul financiar 2007-2013. "Concentrati-va si pe cele sapte judete, toate PSD , care daca nu incheie lucrarile, riscam sa trebuiasca sa dam toti banii inapoi pe exercitiul 2007-2013. Adica, aici vreau sa informam corect oamenii, merg pana a ajunge acolo incat in localitatile care ar uma sa intre in aceste programe finantate de la nivel european de introducere a retelelor de apa si canalizare, efectiv sa ii mobilizati, sa le spuneti oamenilor respectivi ca daca nu incep lucrarile, este pur si simplu vina celor care conduc judetele, care nu au efectiv capacitatea si buna vointa de a derula aceste proiecte. NU se poate sa ajungem aproape de finalul exercitiului financiar multianual 2014 - 2021 sa nu fie semnate si incepute lucrarile pe toate cele 41 de judete pentru care exista finantare", a mai transmis Orban.