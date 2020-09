Orban, despre rectificarea bugetara: "Ne vom bate in Parlament. Suntem pregatiti si pentru orice alta situatie, astfel incat sa impidicam PSD sa faca rau Romaniei"

"Nu putem accepta ca PSD sa-si bata joc de tara asta si sa conduca Romania spre nicaieri", a afirmat premierul, precizand ca amendamentele votate ar duce tara spre faliment."PSD este un partid aflat in delir care vrea sa discuga Romania. Ceea ce s-a intamplat in Comisia de buget-finante, unde PSD are o majoritate conjuncturala, reprezinta o crima impotriva economiei romanesti si risca sa conduca Romania spre incapacitate de plata, spre faliment. Nu putem sta cu mainile incrucisate si nu putem accepta ca PSD sa-si bata joc de tara asta", a afirmat, dminica, Ludovic Orban, la Iasi.Orban a reiterat ideea ca nicio alta formatiune politica nu a girat aceste modificari la rectificarea bugetara si a precizat ca Executivul va incerca sa modifice aceste amendamente in Parlament."Suntem pregatiti si pentru orice alta situatie, astfel incat sa impidicam ca PSD sa faca rau Romaniei. Ecourile acelei faimoase sedinte a Comisiei de buget-finante, ecourile negative, se vad in toata lumea si avem un feedback foarte, foarte ingrijorator. Nu sunt posibile aceste cresteri de cheltuieli. PSD a generat cheltuieli suplimenare de 6,5% din PIB si, in acelasi timp, a modificat plafonul maxim de indatorare, de la 44% la 40%. A generat cheltuieli suplimentare si a interzis posibilitatea obtinerii de finantari pentru sustinera acestor cheltuieli. A pus bazele unui faliment. Nu putem accepta ca PSD sa-si bata joc de tara asta si sa conduca Romania spre nicaieri", a mai declarat Orban.Comisiile reunite pentru buget ale Camerei Deputatilor si Senatului au adoptat, miercuri, raport de admitere cu amendamente la proiectul de lege care aproba rectificarea bugetara pe acest an. Printre amendamentele votate este cresterea punctului de pensie cu 40%, nu 14% cum a propus Guvernul, dar si alte cheltuieli.Presedintele Klaus Iohannis , premierul Ludovic Orban, liderul deputatilor liberali, Florin Roman, dar si USR au criticat adoptarea amendamentelor la rectificarea bugetara si au vorbit despre faptul ca acestea arunca in aer finantele publice ale tarii.