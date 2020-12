Cele mai controversate personaje politice care vor intra in Parlament pe listele PNL sau PSD. Fiul lui Piedone, avocata Vicol sau fosta nevasta a directorului Goleac

Costel Barbu ( PNL ), fostul primar al comunei teleormanene Suhaia este omul de incredere al premierului liberal Ludovic Orban . Costel Barbu a fost condamnat definitiv pentru incompatibilitate in perioada in care era primar al comunei Suhaia. Mai bine de doi ani in care a fost primar al comunei Suhaia, sotia sa i-a fost subordonata in cadrul primariei Suhaia, fapt sesizat de Agentia Nationala de Integritate.Costel Barbu, cunoscut si sub porecla de Bitanu, a fost declarat incompatibil de ANI in anul 2013, si a pierdut functia de primar in anul 2015. Ulterior, sotia sa a fost aleasa primar al comunei Suhaia. Potrivit documentelor ANI, Costel Barbu s-a aflat in perioada 12.06.2008 - 10.11.2010 in relatii ierarhice directe cu sotia sa, Polexia Georgiana Barbu, care lucra ca referent in cadrul compartimentului de impozite si Taxe din cadrul primariei Suhaia. Erau zvonuri precum ca sotia primarului Costel Barbu lucra in primarie inca din anul 2004. Costel Barbu a atacat decizia ANI in justitie, dar degeaba. In anul 2015, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins ca nefondat recursul inaintat de Barbu Costel. Dupa aceea, in anul 2016, sotia sa, Polexia Georgiana Barbu, a candidat si a castigat functia de primar in comuna Suhaia.In iulie 2010, Costel Barbu, primar de doi ani al comunei Suhaia, a fost trimis in judecata alaturi de alte 19 persoane pentru infractiunile de distrugere, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea linistii si ordinii publice si violare de domiciliu.Dosarul penal a fost intocmit dupa ce Barbu, alaturi de satenii din Suhaia, au luat cu asalt locuinta construita pe malul lacului din localitate a unui om de afaceri. Pentru ca afaceristul nu ii mai lasa pe sateni sa pescuiasca, primaria l-a dat in judecata si a castigat dreptul oamenilor de a folosi balta."In data de 12 noiembrie 2009, comisia judeteana de punere in posesie a mers in comuna, iar primarul, Costel Barbu a chemat la primarie mai multi localnici, carora le-a pus la dispozitie mijloace de transport, tractoare si buldozere, pentru a merge impreuna la balta. O parte dintre acestia au mers impreuna cu reprezentantii primariei la locul unde trebuia sa se bata tarusul, iar ceilati s-au deplasat la locuinta lui Dinu Eduard", a spus purtatoarea de cuvant a Perchetului de pe langa Tribunalul Teleorman, procuror Cocuta Evaterina Ruscu, citata de Adevarul."Puhoiul de oameni, aproximativ 200 de persoane s-a dezlantuit la vederea oamului de afaceri si cu buldozerul au distrus gardul casei, au incendiat un autoturism Dacia , au rasturnat un Jeep si au spart geamurile de la casa si de la usi. Toate acestea se intamplau in prezenta edilului sef, care era urcat pe una dintre masini si flutura titlul de proprietate al baltii", a mai spus procuroarea.Oamenii ii cereau omului de afaceri sa plece din comuna lor, lucru pe care acesta din urma l-a facut. Mascatii nu le-au putut tine piept localnicilor. Desi echipaje impresionante ale S.P.I.R.-ului, dar si zeci de jandarmi au sosit la locul cu pricina, nu au putut sa-i stapaneasca pe cei revoltati. Mai mult decat atat, la evaluarea pagubelor, facuta de Dinu Eduard, acesta a observat ca pe langa bunurile distruse, ii lipseau doua autovehicule, de tip ATV si ustensile pentru peste, a mai notat Adevarul.In 2013, Costel Barbu a fost condamnat de judecatoria Zimnicea la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii publice, sentinta fiind mentinuta, prin decizie definitiva pronuntata in 2014, de Curtea de Apel Bucuresti.Nicoleta Goleac a fost subprefect al Capitalei din decembrie 2018-octombrie 2020. Anterior, ea a lucrat in MApN in functia de consilier juridic (2017-2018). Dupa anul 2000 a lucrat ca avocat, mediator si practician in insolventa.Pana in martie 2018 ea a fost casatorita cu Marian Goleac, fostul director ADP Sector 4, implicat intr-un scandal de coruptie. Potrivit deciziei Judecatoriei Sectorului 4, casatoria a fost desfacuta din culpa exclusiva lui Marian Goleac. "Reclamanta pastreaza numele dobandit prin casatorie, acela de Goleac", se arata in minuta instantei.Avocata Laura Vicol, cunoscuta pentru faptul ca a aparat-o pe fosta sefa a DIICOT Alina Bica , a candidat la alegerile parlamentare pe listele PSD si a reusit sa intre in Parlament. Vicol a fost acuzata in trecut de DNA de mai multe infractiuni, dar declarata nevinovata de Inalta Curte de Casatie si Justitie.Alina Bica nu e singurul nume cunoscut aflat pe lista clientilor Laurei Vicol. Pe ea s-au mai numarat si interlopul Marius Alecu, zis Bebino, unul dintre liderii Clanului Sportivilor, dar si fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, condamnat la 3 ani si 10 luni de inchisoare si fugit intre timp din tara, mai precizeaza Libertatea.Conform calculelor facute de Monitorul de Suceava, Vlad Popescu ar urma sa ocupe un loc de deputat de la PSD.Vlad Popescu este fiul lui Cristian Popescu Piedone si liderul PPU-SL Sector 5 Bucuresti.Vlad Popescu a devenit cunoscut dupa ce firma pe care o detine a incheiat mai multe contracte cu institutii subordonate Primariei Sectorului 4 in perioada in care tatal sau, Cristian Popescu Piedone, era primar. Vlad Popescu a fost cercetat de procurori si pentru ca a platit o chirie de 7 bani pe zi pe metrul patrat pentru un teren inchiriat in parcul Lumea Copiilor, aminteste publicatia locala, dar dosarul a fost clasat.Agentia Nationala de Integritate (ANI) le-a cerut procurorilor sa verifice un posibil conflict de interese penal in cazul lui Vlad Popescu, fiului fostului primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone.Asta dupa ce Societatea Sport Team Kart, al carei unic asociat si administrator este Vlad Popescu, a incheiat, in 2013, un contract cu Administratia Domeniului Public a Sectorului 4, institutie din subordinea Primariei, potrivit raportului ANI.Contractul, incheiat pe o perioada de patru ani, prevedea ca firma Sport Team Kart sa plateasca 21.648 de lei, in 2015, pentru 123 de zile, joi, vineri, sambata si duminica, doar in perioada aprilie - octombrie.Daca analizam pretul contractului, stabilit in comun cu ADP, rezulta o chirie 176 de lei pe zi pentru 2.234 de metri patrati sau 0,07 lei/metru patrat/zi.Contractul era semnat pentru 400 de metri patrati, insa, in realitate, suprafata ocupata din parc si masurata de inspectori era de 2.234 de metri patrati. Terenul se afla in imediata apropiere a pistei de karturi din parcul Lumea Copiilor din Sectorul 4 din Capitala.Pentru anul 2017, contractul prevedea o chirie de 21.472 lei pe an, iar pentru 2018 si 2019 intelegerea era pentru 21.296 de lei.Primarul Piedone a semnat, in calitate de primar, doua acorduri de functionare pentru Sport Team Kart, societate unde fiul sau detine, potrivit datelor de la Registrul Comertului, calitatea de asociat unic si administrator.Dupa demisia din functia de primar a lui Cristian Popescu Piedone, in urma incendiului de la Clubul Colectiv si a protestelor de strada, firma lui Vlad Popescu a cerut, pe 29 decembrie 2015, rezilierea acestui contract cu primaria condusa de tatal sau. Contractul a incetat incepand cu 1 ianuarie 2016.Potrivit inspectorilor ANI, alte doua societati care apartin copiilor fostului primar Piedone au primit autorizatii semnate de fostul edil.Astfel, God Trust Enterprises, care are ca obiect de activitate desfasurarea activitatilor de restaurante, a primit trei acorduri si doua autorizatii de functionare, la aceasta firma fiind actionari fiul si fiica fostului primar.In cazul Chocoland SRL, firma care are ca obiect de activitate "comertul cu amanuntul al painii, produse de patiserie si produse zaharoase", Piedone a semnat un acord de functionare. Societatea apartine fiicei acestuia, care are calitatea de asociat unic si administrator, punctul de lucru fiind pe Bulevardul Dimitrie Cantemir din Sectorul 4.Pe 14 septembrie 2016, ANI a solicitat Parchetului de pe langa ICCJ sa il cerceteze pe Cristian Popescu Piedone pentru conflict de interese.ANI a precizat ca fostul primar al Sectorului 4 a fost informat despre declansarea procedurii de evaluare.Steluta-Gustica Cataniciu este un deputat roman, ales in 2012 din partea Partidului National Liberal. In 2016, Cataniciu a fost din nou aleasa, de data aceasta din partea ALDE , iar pe 30 iunie 2020, a trecut la partidul lui Dan Voiculescu , PP-USL.Cataniciu a fost membra in comisia speciala care a modificat Legile Justitiei, desi, conform instantelor de judecata, ea nu ar avea dreptul, potrivit legii, sa fie in Parlament.Steluta Cataniciu si-a luat licenta in Drept, la Universitatea Babes Bolyai, in urma cu 20 de ani, dupa ce a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Dimitrie Cantemir, conform biografiei postate pe site-ul Camerei Deputatilor.Jurnalistii de la Ziar de Cluj scriu ca in perioada 2005-2008 Steluta Cataniciu a reprezentat PDL in Consiliul Judetean Cluj, dupa care a trecut la PNL, din partea caruia a fost consilier local la Cluj-Napoca pana in 2012, iar ulterior deputat.Steluta Cataniciu a avut o decizie in instanta care ii interzicea sa mai ocupe o functie publica dupa ce ANI a constatat un caz de conflict de intereseInspectorii de integritate au sesizat ca, in 2009, in calitate de consilier local, avocata Steluta Cataniciu a incalcat regimul juridic privind conflictul de interese in materie administrativa, intrucat in calitate de consilier local a participat la adoptarea unei hotarari privind o societate cu care ar fi avut raporturi juridice.In decembrie 2013, Curtea de Apel Cluj a dat dreptate ANI, dar Cataniciu a facut recurs. In noiembrie 2015, Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a respins recursul ca nefondat, decizia fiind definitiva."Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din functie, precum si interdictia de a mai ocupa o functie sau o demnitate publica pe o perioada de 3 ani de la data ramanerii definitive a raportului", spune legea.In ciuda deciziei instantei, Steluta Cataniciu a candidat la alegerile parlamentare din 2016, desi avea interdictie de a ocupa un loc in Parlamentul Romaniei, lucru confirmat chiar de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) la solicitarea Ziare.com, in 2017.Astfel, in octombrie 2016, AEP a precizat ca BEJ Cluj fusese informat in legatura cu situatia Stelutei Cataniciu, deputat in functie si candidat la Camera Deputatilor din partea ALDE (locul 1 pe lista)."Birourilor electorale de circumscriptie le-a fost adusa la cunostinta, cu Adresa BEC nr. 149/C/BEC/SCD/2016, lista persoanelor in privinta carora s-a stabilit interdictia de a ocupa pe o perioada de 3 ani o functie publica, in care figureaza si doamna Steluta Gustica Cataniciu", se arata in raspunsul primit atunci la redactie.Ziare.com a cerut o parere oficiala de la conducerea BEJ Cluj."Candidatura doamnei Steluta Gustica Cataniciu a fost admisa de catre Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 13 Cluj prin Decizia nr. 14 adoptata cu majoritate de voturi (5 voturi 'pentru', 2 voturi 'impotriva') in sedinta din data de 29. 10.2016.Membrii biroului electoral care au votat pentru admiterea candidaturii doamnei Cataniciu au apreciat ca la data de 29 octombrie 2016 nu exista nicio interdictie, atata timp cat pe lista intocmita de ANI, comunicata prin adresa BEC nr. 149/C/13.10.2016, este specificat faptul ca interdictia de 3 ani de a mai ocupa o functie/demnitate publica incepe de la incetarea mandatului de deputat 2012-2016.Membrii biroului electoral care au votat impotriva au apreciat ca, raportat la prevederile art.2, alin.6 din Legea 208/2015, coroborat cu art.58 alin.1 si art. 52 alin. 14 din aceeasi lege , candidatura doamnei Steluta Gustica Cataniciu nu indeplineste conditiile legale pentru a fi admisa. Atata timp cat doamna Steluta Gustica Cataniciu nu-si va putea exercita mandatul, aceasta nu intruneste nici conditiile legale pentru a candida", se arata in raspunsul oficial primit la redactie sub semnatura presedintelui BEJ Cluj, judecatorul Monica Trofin.ANI a informat Parlamentul cu privire la faptul ca Steluta Cataniciu (alaturi de alti alesi) nu poate ocupa functia de deputat, cerand invalidarea mandatului ei.Comisia de validare, insa, condusa de Florin Iordache , i-a validat candidatura Stelutei Cataniciu.Cazul Stelutei Cataniciu a aparut in 2017 si in raport MCV, in care i se cere explicit lui Liviu Dragnea , presedintele Camerei Deputatilor, sa revoce mandatul respectivului deputat.Din functia de deputat, Steluta Cataniciu a contribuit la modificarea legii educatiei sexuala, depunand un amendament prin care educatia sexuala e transformata in educatie sanitara, iar predarea ei se poate face doar cu acordul parintilor.Cataniciu, singurul parlamentar care nu a votat initiativa "Fara Penali in functii publice"Deputatul clujean Steluta Cataniciu a fost singurul parlamentar prezent care s-a abtinut la votul initiativei civice "Fara penali in functii publice", care a avut loc in data de 14 iulie, in plenul Camerei Deputatilor.