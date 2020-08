PNL acuza PSD ca foloseste in campania electorala angajati din Primaria Pitesti sau din firme detinute de Consiliul Local

"Angajati ai Primariei Pitesti, directori de institutii din subordinea Consiliului Local Pitesti, directori de servicii si salariati ai acestor institutii sunt folositi de catre PSD in campania electorala. (...) In timpul programului de lucru, prin cartierele Pitestiului, candidatul PSD Cristian Gentea este insotit constant de directorii societatilor Apa Canal, Termo Calor Confort, Publitrans, Salubritate 2000 sau Politia Locala. Lor li se adauga in mod constant sefi de servicii din Primaria Pitesti, ba chiar si angajati ai Institutului de Cercetari Nucleare. Nici conducerea FC Arges nu a fost lasata sa se ocupe de sportul pitestean, fiind angrenata in actiunile electorale ale PSD", acuza PNL Arges intr-un comunicat dat publicitatii luni.Liberalii sustin ca social-democratii dau dovada de "dispret total fata de pitesteni", postand in mediile de socializare "fotografii care, fiecare in parte, reprezinta un autodenunt pe care institutiile abilitate ar trebui sa-l ia serios in calcul".PNL a solicitat public reprezentantilor PSD Arges sa renunte la actiuni de "intimidare" la adresa unor angajati din structurile publice locale, liberalii sustinand ca aceste atitudini sunt "demne de Evul Mediu"."Rugam PSD sa nu mai intimideze angajatii Primariei Pitesti si ai institutiilor din subordine, pe care ii minte ca, daca noi vom veni la conducere, ii vom da afara. PNL isi propune sa se foloseasca de experienta tuturor angajatilor si sa-i profesionalizeze in mod constant, pentru a le oferi cetatenilor servicii la standardele pe care le merita" precizeaza documentul citat.