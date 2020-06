PSD anunta ca sustine o stare de alerta intermediara de cel mult 15 zile. Ce conditii impun social-democratii

Ziare.

De asemenea, el a a afirmat ca social-democratii depun luni in Parlament o lege pentru sprijinirea sectorului HoReCa, precizand ca, in absenta unor astfel de masuri, 150.000 de persoane care lucreaza in acest domeniu risca sa-si piarda locurile de munca.Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Lucian Romascanu, a anuntat duminica, intr-o conferinta de presa, ca formatiunea politica pe care o reprezinta va lua luni, in Comitetul Executiv, decizia finala privind proiectul de lege care prevede prelungirea starii de alerta."Noi am decis in prima instanta, iar decizia finala va fi luata maine (luni - n.r.) in cadrul CEx al PSD, sa sustinem o stare intermediara, pe o perioada strict limitata in timp, care sa asigure tranzitia la normalitate si care sa contina strict masurile pentru protejarea sanatatii populatiei si nimic mai mult.In acelasi timp, este necesar ca autoritatile sa poata dispune punctual, asa cum prevede si legea, de masuri de siguranta acolo unde este necesar. Este posibila instituirea starii de urgenta la nivel local, iar acest lucru trebuie sa fie primordial, avand in vedere ca nu sunt distribuite la nivel egal, pe tot teritoriul Romaniei, imbolnavirile si decesele" a afirmat Lucian Romascanu.Reprezentantul PSD a precizat ca social-democratii vor "introduce obligatoriu" in legea de aprobare a HG prevederi precum faptul ca durata masurilor tranzitorii sa fie de maximum 15 zile, deschiderea spitalelor catre pacientii non-COVID, toate achizitiile publice se vor face "transparent, cu licitatie", dar si redeschiderea bisericilor si deschiderea restaurantelor din unitatile de cazare."Astea vor fi masurile pe care vom incerca sa le introducem in lege si fara acestea PSD nu va vota legea trimisa la Parlament" a precizat oficialul PSD.Romascanu a tinut sa precizeze PSD este minoritar in Parlament in acest moment."Guvernul, cum a gasit majoritatea necesara pentru a ajunge la Palatul Victoria , va trebui sa gaseasca majoritatea necesara si pentru a-si trece legile in Parlament. Noi, daca vom avea alaturi de masurile propuse de noi si alti aderenti, atunci vom vota in consecinta, daca nu, PSD nu va vota o stare de alerta in formula in care este ea acum" a afirmat Romascanu."In acest moment noi nu avem Hotararea de Guvern pe care intentioneaza primul ministru Orban sa o trimita in Parlament in consecinta, nevazand ce scrie acolo - si asta este un act iarasi de iresponsabilitate din partea dumnealor - nevazand ce scrie acolo nici nu pute discuta si decide ceea ce vom face in continuare, putem doar, asa cum am facut, sa dam o declaratie de intentie" a precizat el.Premierul Ludovic Orban a anuntat, sambata, ca va cere prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, nu 15 asa cum a solicitat PSD, declarandu-se increzator ca va exista in Parlament o majoritate care sa inteleaga "ca nu pot pune in pericol viata si sanatatea romanilor numai ca sa sa obtina castiguri ieftine, de natura politico-electorala"."Vom cere stare de alerta pentru 30 de zile", a anuntat Orban, sambata, intr-o conferinta de presa.Intrebat care este planul in cazul in care starea de alerta nu va fi votata de Parlament, Orban a afirmat: "Am incredere ca va exista o majoritate in Parlament care sa inteleaga nevoia prelungirii starii de alerta si care sa inteleaga ca nu pot pune in pericol viata si sanatatea romanilor numai ca sa sa obtina castiguri ieftine, de natura politico-electorala".Premierul a precizat ca nu a avut "nicio discutie cu cei din PSD".