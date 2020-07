PSD, reactie la declaratiile presedintelui: "Sa fie clar, vinovati sunt Iohannis si PNL!"

"Guvernul PNL a scapat situatia de sub control cu pandemia. Ei conduc MAI, ei au ISU si nu fac nimic. De aceea ne aflam in aceasta situatia in care nu mai putem iesi din Romania. Acest Guvern este de vina pentru aceasta criza fara precedent. Guvernul trebuia sa dispuna o noua lege privind izolarea si carantina dupa decizia CCR , iar asteptarea motivarii nu e decat o dovada a incompetentei crase a Guvernului. A trimis legea de abia pe 6 iulie, Parlamentul a adoptat in cateva zile legea. Retineti, de Camera Deputatilor a trecut in mai putin de 48 de ore", a afirmat Lucian Romascanu, joi la sediul PSD din Kiseleff.El a mai spus ca sunt luni de zile in care au fost numiti ciocli si chelneri la conducerea spitalelor, iar Cabinetul Orban a gestionat foarte proast pandemia."Ceea ce face domnul Iohannis e sa apere acest Guvern incompetent si criminal. Sunt 4 luni de zile fara masti. Cum sa aperi nepotismele? Sunt luni de zile in care in fruntea spitalelor au fost numiti ciocli, chelneri si exemplul de incompetenta criminala e numirea conducerii DSP Bucuresti. Stim raportul Curtii de Conturi. Toate aceste lucruri il decredibilizeaza pe domnul Iohannis. Criza sanitara e cauzata exclusiv de Guvernul criminal si incompetent al domnului Iohannis. Nu are niciun fel de legatura nimic din ceea ce a facut PSD cu aceasta gestionare extraordinar de proasta a pandemiei. Ba din contra. Am actionat responsabil. Am votat starea de urgenta, sa votam modificari legislative", a explicat Romascanu.Intrebat daca e urgenta depunerea motiunii de cenzura, Romascanu a raspuns: "Au fost anunturi ca vom depune motiunea de cenzura in jurul mijlocului lunii august. Speram ca in CEx va fi stabilita o data concreta".Chestionat mai departe daca PSD a discutat si cu liderii altor partide pentru sustinerea motiunii, purtatorul de cuvant al PSD a spus: "Noi avem toate semnaturile PSD, 202 semnaturi si voturi in consecinta, dar negocierile sunt in derulare".Romascanu a adaugat ca PSD va prezenta o carte neagra a guvernarii PNL , iar punctele de acolo se vor regasi si in motiunea de cenzura."Vom incepe sa aducem in spatiul public o carte neagra a guvernarii si se vor regasi si in motiunea de cenzura. Incompetenta, hotie, nepotisme si lista poate continua la nesfarsit", a completat Lucian Romascanu.Intrebat ce va face PSD daca va trece motiunea de cenzura, Romascanu a replicat: "Vom propune un Guvern pe care sa il avem sustinut de o majoritate in Parlament, astfel incat dl Iohannis, dupa cum ii este atributul constitutional, sa il numeasca. Vom veni cu un plan economic si foarte bine structurat cu masuri in domeniul sanatatii. Vom incerca sa corectam, sa facem bine. Am fi comunicat mai bine, am fi testat masiv inca de la inceputul pandemiei".