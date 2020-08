PSD prezinta "Cartea neagra a guvernarii liberale, suma motivelor pentru care guvernul PNL trebuie sa plece": "Avem o tara in deriva"

"El prezinta cronologic momentele-cheie in combaterea epidemiei, ratate insa de guvernul Orban, precum si masurile, pe fiecare domeniu in parte, care ar fi trebuit luate pentru ca Romania sa nu se afle astazi in aceasta situatie grava", a afirmat el."Guvernul PNL a scapat total situatia de sub control. Datele ultimelor saptamani arata ca au esuat in gestionarea pandemiei. Numarul cazurilor confirmate a crescut intr-un ritm alarmant. Au esuat in relansarea economiei, planul de relansare economica a ramas tot la stadiul de proiect, nimic concret. Au esuat in indeplinirea promisiunilor facute fata de romani (...)", a sustinut Robert Cazanciuc, duminica, intr-o conferinta de presa.El a spus ca acestea sunt rezultatele unui guvern interesat doar de alegeri si de "castig rapid pentru clientela de partid "."Avem o tara in deriva, condusa de un guvern cu zero credibilitate si mai ales cu zero rezultate. E clar ca Romania nu mai poate continua asa. PSD nu va permite ca Romania sa se prabuseasca sub povara incompetentei si a cleptocratiei liberale. Am anuntat deja intentia PSD de a depune motiune de cenzura impotriva acestui guvern.Astazi facem primul pas si prezentam Cartea neagra a guvernarii liberale, suma motivelor pentru care guvernul PNL trebuie sa plece. Documentul elaborat de specialistii PSD din departamentele partidului, parlamentari si europarlamentari, va sta la baza motiunii de cenzura. El prezinta cronologic momentele-cheie in combaterea epidemiei, ratate insa de guvernul Orban, precum si masurile, pe fiecare domeniu in parte, care ar fi trebuit luate pentru ca Romania sa nu se afle astazi in aceasta situatie grava", a afirmat Cazanciuc.