Trei consilieri locali din Iasi au participat la sedinta Consiliului Local reprezentand PSD, apoi au iesit in fata Primariei si au anuntat ca vor candida din partea PNL

Niciunul dintre ei nu a facut gestul unei demisii de onoare desi, peste noapte, au schimbat partidul, relateaza Ziarul de Iasi Mai mult de atat, conform legislatiei in vigoare, demisia consilierilor locali din partidul pe listele caruia au candidat, atrage implicit incetarea mandatului.Liberalii ieseni si-au depus luni candidaturile la alegerile locale. Pe listele pentru Consiliul Local, primarul Chirica (fost PSD) a pus trei actuali consilieri PSD, care vor prinde un nou mandat, dar de data asta din partea PNL "Vreau o echipa de consilieri locali si judeteni alaturi de un presedinte judetean de la PNL, vreau sa avem un dialog direct in Guvernul Romaniei, pentru asta am nevoie de aceasta echipa. Faceti asta pentru binele acestui oras si al acestui judet. Am nevoie de aceasta echipa, altfel voi ramane doar un nume, iar eu vreau sa ramana fapta", a spus Mihai Chirica, conform Ziarul de Iasi.