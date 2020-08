Viceprimarul PSD Aurelian Badulescu: "Deschiderea scolilor este crima cu premeditare"

"Ce fac acum Orban si Anisie este crima cu premeditare", a spus el."Deschiderea scolilor este crima cu premeditare. (...) In sase luni de pandemie n-au fost in stare sa pregateasca un plan si un regulament pentru redeschiderea scolilor. La nivel central guverneaza haosul. N-au alocat bani pentru masti si tablete, n-au stabilit nicio strategie coerenta de siguranta medicala. Lasa totul pe capul administratiei locale. (...) N-au fost in stare sa puna in scena un model cu circuitele de siguranta. Au lasat la latitudinea unitatilor de invatamant sa stabileasca regulamentele. Sa faca fiecare ce-i trece prin cap", a scris Badulescu, marti, pe Facebook Viceprimarul, candidat al PSD la functia de primar al Sectorului 3 al Capitalei, spune ca, in cazul reaparitiei focarelor, liberalii "vor da vina pe autoritatile locale"."Aceasta este metoda de lucru a PNL . Ei mereu gasesc un vinovat. Guvernul Orban a inchis scolile pe 11 martie, cand au fost 18 cazuri de infectari cu COVID-19 raportate in 24 de ore si acum le redeschide, cand numarul cazurilor zilnice depaseste 1.000. Romania se afla pe locul 4 la nivel european in functie de numarul cazurilor grave, internate la ATI. Ce fac acum Orban si Anisie este crima cu premeditare. Deschiderea scolilor in contextul actual va duce la o explozie fara precedent a numarului de cazuri", mai scrie Badulescu.