Incep primele audieri in cadrul Comisiei parlamentare de ancheta "Operatiunea sparanghelul": Sunt citati prefectii de Suceava si Cluj

La reuniune au fost prezentate documente, a fost audiata telefonic o persoana din Bistrita-Nasaud si s-a luat decizia de a fi chemati la comisie mai multi oficiali.Intrunita in prima sa sedinta pe 6 iulie, comisia de ancheta si-a stabilit regulamentul si tot atunci s-a decis si trimiterea de scrisori catre toate institutiile implicate in situatia care a dus la prezenta a 2.000 de romani, in perioada starii de urgenta instituite ca urmare a epidemiei de COVID-19, pe Aeroportul din Cluj Napoca, pentru a pleca din tara.Radu Oprea a precizat marti ca, pana acum, institutiile respective nu au confirmat ca vor veni la audieri."Nici raspunsurile pe care ar fi trebuit sa le primim nu au sosit. Doar doua institutii dintre cele 11 carora le-am trimis solicitari au raspuns. Este un fel in care institutiile din Romania, Guvernul Romaniei intelege sa trateze Parlamentul. Eu solicit Guvernul Romaniei, solicit conducatorilor institutiilor sa transmita de urgenta, cu celeritate, sa raspunda la toate intrebarile pe care le-am pus in corespondenta transmisa catre domniile lor", a declarat senatorul.Potrivit lui Oprea, pana in prezent au raspuns Institutia Prefectului din Cluj si Consiliul Judetean Suceava, insa din punctul de vedere al comisiei nu contin informatiile de care este nevoie. "Drept urmare am decis ca saptamana viitoare, cand vom avea urmatoarea comisie, sa invitam prefectul judetului Suceava, prefectul judetului Cluj, daca se va insanatosi si ii urez acest lucru, prefectii judetelor din zonele de tranzit si, de asemenea, comandantii dispozitivelor, cum sunt inspectorii-sefi de politie din aceste judete", a informat social-democratul.De asemenea, vor fi invitati la comisia de ancheta directorul Aeroportului din Cluj si seful Autoritatii Aeronautice, "pentru ca parlamentarii sa afle de unde au primit comenzile pentru acele zboruri charter"."Sunt foarte multe solicitari pe care le vom trimite catre alte institutii pentru a afla lista pasagerilor care au fost prezenti la Cluj si incercam in continuare sa luam contact cu persoanele care au fost atunci pe aeroport . Personal, am vorbit, poate, cu 20 dintre ei.Pana astazi cei cu care am vorbit au refuzat sa intre intr-un dialog cu comisia de ancheta, pentru ca le este teama ca vor pierde relatiile pe care le au cu firmele respective, cu agentiile de intermediere fie din Romania, fie din Germania si am constatat ca exista o neincredere in autoritatile statului roman, ei spun ca nimeni nu-i protejeaza. Dorim ca aceasta comisie de ancheta sa le dea acea incredere ca intr-adevar suntem alaturi de ei si ca demersurile noastre sunt pentru aflarea adevarului si a felului in care a fost posibil ca 2.000 de romani sa fie pe Aeroportul din Cluj in aceeasi zi, in ciuda ordonantelor militare care ne interziceau sa iesim din casa fara a completa o declaratie", a detaliat Radu Oprea.Felul in care au ajuns la Cluj pe timpul pandemiei este un alt subiect aflat pe agenda comisiei parlamentare de ancheta. "Si la aceasta intrebare vom gasi raspunsul impreuna cu colegii mei din comisia de ancheta", a completat Oprea.