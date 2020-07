"PSD vrea sa ajunga la dedesubturile "Operatiunii sparanghelul". Vor fi audiati ministrii, prefecti dar si muncitorii plecati in Germania"

A fost aprobat regulamentul

"Astazi am stabilit cum arata regulamentul, l-am votat, am stabilit ca vom trimite adrese catre toate institutiile care au fost implicate in aceasta perioada in cee ace am vazut cu totii la televizor, 2.000 de romani, prezenti pe Aeroportul de la Cluj.Va aduceti aminte ca in acea perioada existau restrictii puternice, existau dizpozitive, in care MAI, MS, MApN, erau prezente? Romanii trebuiau sa stea acasa, era o birocratie imensa, trebuiau sa completeze acele declaratii. Si, intr-o noapte, 2.000 de romani au fost inghesuiti pe aeroportul de la Cluj. Obiectivele pe care le avem sunt foarte clare, pentru a afla de ce si cum si cine raspunde pentru faptul ca 2.000 de romani au fost in acea zi pe Aeroportul de la Cluj.Vom chema la audieri pe cei responsabili, plecand de la un nivel local, prefectii din judetele de unde au prevenit majoritatea celor aflati pe aeroport, pe cei din cluj, la final vom audia si ministrii, ministrul Sanatii, Afacerilor Externe. Si ne intereseaza sa vorbim cu romanii care au plecat ina cea zi, sa vedem cine a vorbit cu ei, cine i-a contactat.Si ne intereseaza firmele care au intermediat acest exod al romanilor catre Gwermania, si cred ca va fi necesar sa contactam toate asociatiile negurnamentale, sindicatele din Germania de unde putem afla alte informatii. Vom face totul posibil pentru a afla dedesubturile acestei operatiuni sparanghelul, cum a ramas ea in mentalul colectiv", a declarat luni senatorul PSD , Radu Oprea.Luni 06 iulie, s-a aprobat regulamentul de ancheta pentru investigarea eventualelor nereguli si fraude semnalate in spatiul public cu ocazia deplasarii muncitorilor romani sezonieri la cules de sparanghel.Infiintarea aceste comisii s-a facut la solicitarea semnata de liderii PSD, Pro Romania si ALDE Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu Comisia are rolul de a stabili responsabilitatile cu privire la incalcarea regulilor impuse de Ordonantele Militare, rolul institutiilor statului in aceasta incalcare a starii de urgenta si mecanismul prin care mii de romani au putut fi transportati pe timpul noptii de 8 spre 9 aprilie din localitatile lor de origine, unele aflate in carantina cu stricta supraveghere militara, la Aeroportul International Avram Iancu din Cluj Napoca.Comisia va intocmi un raport care va fi supus dezbaterii plenului Parlamentului.