Alegeri pentru primar la Moldova Noua, fara candidat din partea PSD. Reprezentantii AEP participa ca observatori

AEP a anuntat ca, duminica, se repeta alegerile pentru functia de primar al localitatii Moldova Noua, din judetul Caras-Severin, ca urmare a anularii rezultatelor de la scrutinul din 27 septembrie 2020.In vederea evaluarii corecte a scrutinului, a fost elaborat un set de chestionare care vor fi completate de catre reprezentantii AEP prezenti in ziua alegerilor in sectiile de votare din circumscriptia electorala Moldova Noua.AEP le recomanda alegatorilor sa se informeze corect cu privire la exercitarea dreptului de vot la acest scrutin si sa respecte, la prezentarea la urne, masurile de distantare sociala si de protectie sanitara. Primarul ales in septembrie , Adrian Torma, si consilierii locali, nu au fost validati ca urmare a contestatiilor depuse. Cu cateva zile inaintea alegerilor din septembrie, Biroul Electoral de Circumscriptie Moldova-Noua, a invalidat lista de consilieri depusa de Alianta PSD -PRO Romania si candidatura lui Adrian Torma, la functia de Primar.Aceasta dupa o reclamatie pe motiv ca Adrian Torma nu a semnat protocolul de Alianta, document din dosarul de candidatura. Desi acesta a castigat alegerile pentru fotoliul de Primar la Moldova Noua cu aproape 43 de procente, Biroul Electoral Central a admis sesizarea PNL Caras-Severin. Astfel, conform procedurii, alegerile trebuiau reluate la 11 octombrie. Decizia BEC interzice si candidatura lui Adrian Torma. Social-democratii au contesta in instanta Hotararea BEC, a urmat judecata, iar Curtea de Apel de la Timisoara le-a dat castig de cauza. A urmat o noua contestatie din partea liberalilor si s-a ajuns la Inalta Curte de CasatieInstanta a pronuntat in sedinta publica hotararea prin care se anuleaza hotararea Curtii de Apel Timisoara si ramane ca definitiva hotararea Biroului Electoral Central, referitoare la alegerile locale din Moldova Noua. Cu alte cuvinte alegerile pentru functia de primar la Moldova Noua se repeta, fara candidatura lui Adrian Torma.