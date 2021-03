Asociatia Metrou Usor critica proiectul pasarelelor pietonale de la Liceul Sincai: "O greseala urbanistica ce incurca pietonii si da o falsa impresie de drum liber"

"Pasarelele in centrul orasului sunt o greseala, si orice planuri de acest fel trebuie oprite.Avand in vedere ultimele informatii aparute in spatiul public referitoare la planurile Primariei Sectorului 4 de a construi o pasarela la intersectia Tineretului x Gh. Sincai, Asociatia "Metrou Usor" precizeaza urmatoarele:❌ In zonele centrale, precum si in cele cu un trafic pietonal intens, pasajele denivelate pentru pietoni sunt o greseala urbanistica. Acestea impiedica mobilitatea pietonilor, in timp ce incurajeaza traficul auto personal, fiind o mentalitate falimentara eradicata de mult timp din tarile civilizate. Daca #PS4 a identificat probleme in siguranta pietonilor in trafic, atunci problema este, in mod evident, traficul, si nu "victima" (pietonii). Propunem primariei sa isi asume solutiile corecte in aceasta situatie si sa aplice reguli de CALMARE, nu de INCURAJARE a traficului auto. Solutiile de calmare sunt monitorizarea atenta a traficului si aplicarea de amenzi celor care nu respecta semnele rutiere.❌ Daca PS4 a identificat probleme in fluenta traficului, atunci sa isi asume masurile care functioneaza cu adevarat, si anume prioritizarea transportului public si incurajarea folosirii acestuia, pentru a elibera traficul. Mai mult, o ipotetica eliminare a trecerilor de pietoni din intersectia #Tineretului nu fluidizeaza in niciun fel traficul, intrucat semaforizarea ramane neschimbata. Asadar, ne intrebam cum a calculat PS4 beneficiile acestui proiect si ce studii de impact si de trafic demonstreaza utilitatea proiectului.In oricare situatie, PS4 are la indemana solutii eficiente si dovedite. O pasarela NU este una dintre ele, ci este o greseala urbanistica ce distruge peisajul urban, incurca pietonii si da o falsa impresie de "drum liber" pentru automobilisti, ceea ce nu va conduce decat la si mai multe incidente in #trafic.⚠️ Solicitam Primariei Sectorului 4 sa renunte imediat si definitiv la orice planuri de a construi pasarele pietonale in oras, fiind niste masuri incompetente, aflate in contradictie cu politicile europene ce pun pietonii pe primul loc", se arata in postarea Asociatiei.In urma cu cateva zile a fost organizat un protest al locuitorilor din zona