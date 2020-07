Bolidului primarului Constantei, parcat "cu incredere" pe spatiile verzi din orasul pe care-l conduce

Potrivit Constanta de Azi, citat de Libertatea , in cele doua imagini se poate observa cu BMW-ul este parcat cu rotile pe spatiile verzi din zona. In plus, intr-una dintre fotografii, masina este urcata aproape cu totul pe parcela de verdeata.Masina primarului PSD Constanta, surprinsa pe spatiile verziFoto: Facebook / Constanta MEAFotografiile au fost facute publice pe pagina de Facebook Constanta MEA. Contactat de Libertatea, primarul Decebal Fagadau nu a raspuns apelurilor telefonice. Mai mult, ziarul a solicitat in scris un penct de vedere al Primariei Constanta, insa pana la acest moment, institutia nu a oferit niciun raspuns.