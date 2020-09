Constanta: Virginia Uzun (PSD) ii invita pe contracandidatii sai la Primaria Eforie sa isi faca teste antidrog

Scrisoarea deschisa este intitulata "Drogurile ucid oameni! Drogurile ucid sperante si ucid sanse! Drogurile distrug comunitati. Drogurile ucid in cele mai variate feluri!"."Dincolo de problema coronavirus, unul dintre pericolele majore pentru viitorul societatii il reprezinta consumul de droguri, de substante stupefiate ori anabolizante. Personal, consider ca drogurile si consumul de stupefiante trebuie combatute prin toate mijloacele pentru a nu ucide viitorul copiilor nostri, pentru a nu ucide viitorul unei comunitati. In acest context, desi legea nu stipuleaza, ii invit pe toti contracandidatii mei sa facem un test antidrog", a spus Virginia Uzun in scrisoare.Potrivit acesteia, ea si contracandidatii sai trebuie sa le arate alegatorilor ca sunt capabili sa ia decizii cu "mintea limpede"."Vrem sa administram si sa reprezentam comunitatea si orasul Eforie. Avem programe, initiative si idei despre cum trebuie sa fie administrat orasul nostru, despre cum trebuie modelata comunitatea. Prin urmare, daca dorim increderea si votul cetatenilor, consider ca un test antidrog, efectuat la o clinica mai presus de orice comentariu, este mai mult decat binevenit pentru a le arata cetatenilor ca suntem indivizi responsabili, ca avem capacitatea de a judeca lucrurile corect si suntem capabili de a lua decizii 'cu mintea limpede'", a afirmat candidatul PSD la Primaria Eforie.Virginia Uzun ii invita pe contracandidatii sai, marti, la ora 12,30, la un laborator de analize medicale din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgente Constanta, pentru efectuarea, impreuna, a unor teste antidrog.