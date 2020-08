FOTO Cand Photoshop-ul da rateuri: Candidatul PSD la Primaria Iasi, mai tanar in fotografii cu ajutorul programelor de editare

Foto: Facebook/ Camelia Gavrila

Foto: Facebook/ Adrian Baboi-Stroe

Prileg de glume pentru utilizatorii retelei de socializare: "Cand vrei sa fii primarul Iasului, dar iti prelucrezi pozele in Photoshop fara licenta sau in Paint". "Atat s-a putut...paint...," glumeste o alta persoana.Pentru comparatie, fotografia din stanga a fost postata de Camelia Gavrila pe 3 august, iar cea din dreapta a fost postata de aceasta pe 31 iulie.Camelia Gavrila nu este primul politician care foloseste astfel de programe de editare. Unul dintre cele mai celebre cazuri este cel alui Calin Popescu Tariceanu . In 2019, fotografiile cu acesta s-au viralizat puternic pe internet si au fost facute mai multe glume.Intr-o postare pe Twitter , Tariceanu spunea ca este alaturi de cei care iau in deradere pozele. Atrage atentia insa ca in copilarie era blond, nu grizonant."Escaladeaza campania cu photoshopul! Niste chestii foarte haioase! Merita felicitati. Vad ca pe online oponentii mei fac misto de poza de pe pliantele # ALDE . Sunt alaturi de ei si protestez vehement impotriva acelor fotografii! Cand eram mic nu eram grizonant, ci blond!", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Twitter.