Judecatoria Aiud a invalidat mandatul de primar al orasului Teius obtinut de candidatul PSD. Mirel Halalai are interdictie sa ocupe o functie publica timp de 3 ani

Invalidarea mandatului a avut la baza o solicitare a Agentiei Nationale de Integritate care a considerat ca Mirel Halalai nu mai poate ocupa o functie publica timp de trei ani dupa ce s-a aflat in incompatibilitate."Respinge cererea formulata de Biroul electoral de Circumscriptie nr. 10 Teius, jud. Alba, avand ca obiect validare primar. Dispune invalidarea domnului Halalai Mirel - Vasile, membru al Partidului Social Democrat, in functia de primar al Orasului Teius. Prezenta incheiere se comunica de indata prefectului si secretarului general al unitatii administrativ - teritoriale. Cu drept de apel in termen de 2 zile de la aducerea la cunostinta publica. Apelul se va depune la Tribunalul Alba", se precizeaza in solutia Judecatoriei Aiud.Halalai a fost achitat definitiv in 2018 pentru acuzatia de conflict de interese, iar in ceea ce priveste incompatibilitatea, instanta nu s-a pronuntat datorita faptului ca s-a constatat lipsa unui act administrativ emis de ANI in acest scop. Totusi, acesta se regaseste pe lista ANI privind interdictiile.Motivul pentru care ANI a considerat ca Mirel Halalai nu poate ocupa o functie publica timp de 3 ani de la finalizarea mandatului este faptul ca nu a contestat hotararea Curtii de Apel din septembrie 2018. Potrivit motivarii instantei, chiar ANI a solicitat anularea actiunii pe motiv ca documentul emis a reprezentat doar o sesizare a Parchetului si o informare a Institutiei Prefectului si nu un act administrativ care sa poata fi cenzurat prin instanta de contencios administrativ.