Lovitura pentru PSD in fieful lui Badalau. Primarul din Giurgiu anunta ca va candida din partea Pro Romania

Barbu i-a anuntat pe locuitorii municipiului ca a luat aceasta decizie prin intermediul unui scrisori distribuite in cutiile postale."Una din suparari este faptul ca acest partid sufera pentru faptul ca nu-si doreste de la nivel central, sa faca o innoire a partidului, o revigorare a partidului, sau daca isi doreste isi doreste foarte putin sa mearga pe un drum care sa il faca uitat pe Dragnea, sa ii faca uitati pe cei care au atras dupa ei caderea partidului. Imi pare rau ca dupa un an de la momentul cand Liviu Dragnea nu a mai condus partidul, PSD -ul merge pe aceeasi politica a baronilor locali, a celor care au incercat sa ne convinga ca nu mai conduc partidul, dar din umbra tot ei il conduc, politica celor ce joaca rolul de papusari care fac posibil ca PSD-ul sa nu urce in sondaje si tot scad in electorat, de la o zi la zi", a declarat primarul, citat de jurnalgiurgiuvean.ro Nicolae Barbu a precizat ca supararea lui vizeaza conducerea locala. "Intalnim aceeasi oameni care nu au adus o bunastare prin prezenta lor, nicila Guvern, nici la Consiliul Judetean, nu au sustinut proiectele Municipiului pentru dezvoltarea orasului, conducere care in acest momentisi mai doreste inca sa fie la butoanele partidului. Am tras un semnal de alarma in noiembrie, am spus ca un partid condus de Badalau si Mina nu va avea sustinerea mea politica si nu voi candida sau nu voi sustine politic PSD-ul la alegerile locale", a completat primarul din Giurgiu.Pentru a candida din partea Pro Romania, Barbu va fi nevoit sa demisioneze din functia de primar inainte de depunerea candidaturilor pentru scrutinul programat in 27 septembrie 2020.