Primar care a trecut la PSD convins fiind ca va scapa de dosare penale, trimis in judecata de DNA

Primarul comunei Ramet, Vasile Raica, este acuzat de prezentare de documente false sau incomplete ce au avut ca efect plata ilegala a unor sume de bani din fonduri europene.Dosarul a fost inregistrat la Tribunalul Alba marti, 15 decembrie 2020. Alaturi de primar a fost trimisa in judecata si o angajata a Primariei Ramet. Faptele au legatura cu subventii acordate in perioada 2010 - 2016. Parte civila in cauza este Agentia de Plati si Interventie in Agricultura.Primarul Vasile Raica este la al treilea mandat la conducerea Primariei Ramet, acesta parasind PNL pentru PSD in 2014, cand i s-a promis ca va fi scapat de dosarele penale daca va trece la acest partid.Raica a mai fost in atentia opiniei publice in ianuarie 2019, cand secretara Primariei Ramet l-a acuzat ca a agresat-o fizic. Suparata, femeia si-a luat concediu si a plecat dupa ce a incuiat toate actele compartimentului.Potrivit secretarei, agresiunea s-ar fi produs in timp ce a intrat in biroul edilului pentru ca acesta sa semneze cateva acte de interes local. Cristina Boc a declarat ca primarul i-a aplicat mai multe lovituri, in urma carora a primit un certificat medico-legal si un concediu medical. Dupa ce a obtinut certificatul medical, femeia de depus plangere la politie impotriva primarului.