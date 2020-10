Primarul ales al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, nu a preluat inca mandatul. "Cel mai probabil se va intampla candva in perioada 19-23 octombrie, aproape la o luna de la alegeri. Este absurd"

"Sunt ales, nu sunt instituit. Astept... Foarte multi imi scrieti, multi ma luati la intrebari cu privire la activitatea curenta din Primaria Sectorului 6.Trebuie insa sa stiti ca inca nu am preluat mandatul, nu am intrat in primarie. Daca s-au oprit lucrari sau alte lucruri nu merg, nu am acum, pe loc, ce face. Sunt ales, dar nu sunt instituit", a scris, miercuri, pe Facebook , Ciprian Ciucu.El a mentionat ca acest lucru va avea loc la aproape o luna de la alegeri."Cel mai probabil se va intampla candva in perioada 19-23 octombrie, aproape la o luna de la alegeri. Da, este absurd, primariile din tara sunt amortite, activitatea semi-paralizata. Daca vreti sa cereti cuiva socoteala... Sursa acestor proceduri este Codul Administrativ conceput de catre PSD si intrat in vigoare in 2019. Astept...", a afirmat Ciucu.Liberalul Ciprian Ciucu a castigat Primaria Sectorului 6 cu 43,4% din voturi, iar Gabriel Mutu a avut 34,56%.