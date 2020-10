Primar PSD, condamnat la inchisoare cu executare pentru coruptie, cu cateva zile inainte sa predea mandatul

Hotararea a fost pronuntata luni, 19 octombrie, si poate fi contestata la Curtea de Apel Alba Iulia. Marin Jurj este, inca, primar al comunei Arieseni, statiunea turistica din Apuseni, desi a pierdut alegerile. Noul primar nu a depus juramantul pentru a prelua mandatul.Jurj a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de frauda impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene si la 1 an de inchisoare pentru fals intelectual. Pedeapsa rezultanta este de 2 ani si 4 luni de inchisoare cu executare. Inculpatul a fost achitat pentru infractiunea de complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata.Alaturi de acesta au mai fost deferiti instantei pentru infractiuni similare doua persoane fizice si o persoana juridica. Potrivit deciziei Tribunalului, Badica Stefan Horatiu a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu executare si 9.000 de lei amenda penala. Badica Anamaria a fost achitata pentru toate infractiunile, iar firma Alfa Stef Proiect SRL a fost condamnata la plata unei amenzi penale de 24.000 lei, precum si la pedeapsa complementara constand in interzicerea participarii la procedurile de achizitii publice pe o durata de 1 an si 6 luni de la data ramanerii definitive de hotararii instantei. De asemenea, au fost anulate un numar de 48 de inscrisuri care au fost falsificate.Potrivit rechizitoriului, in perioada 2009-2014, in contextul derularii unui proiect finantat din fonduri nerambursabile ("Campus invatamant profesional si tehnic"), inculpatul Jurj Vasile Marin, beneficiind de ajutorul celorlalti inculpati, a folosit in relatia cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice mai multe documente false, inexacte si incomplete avand ca rezultat avizarea, de catre reprezentantii institutiei amintite anterior, a cererilor de rambursare, cu consecinta aprobarii la plata a sumelor solicitate, in cuantum total de 383.855 lei. In cauza, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene s-a constituit parte civila in cauza cu suma totala de 348.891 lei.