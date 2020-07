Primarul din Dej demisioneaza din PSD si ar urma sa candideze din partea PNL

Morar Costan si-a anuntat hotararea pe Facebook . "Este o decizie pe care nu am luat-o usor, dar care a venit dupa o corecta si sincera analiza atat a situatiei de moment, cat si a intregii raportari a structurilor de conducere PSD la persoana si activitatea mea de-a lungul timpului", a scris primarul din Dej.Edilul se declara dezamagit de atitudinea unor lideri din partid. "Prea mult am fost etichetati pe nedrept, noi - membrii onesti si de buna - credinta purtand stigmate meritate si justificate de actiunile si atitudinile unor lideri. De aici pana la dezamagire si lipsa de mobilizare nu a fost decat un pas. Ma despart azi de acest trecut politic cu un sentiment de multumire sufleteasca pentru tot ce am reusit sa realizez in aceasta perioada si sa va asigur ca interesele dejenilor si dezvoltarea Dejului sunt in continuare prioritatea actiunilor mele", spune Morar Costan.Chiar daca nu anunta din partea carui partid va candida, surse din PNL Cluj sustin ca acesta va candida pe lista liberalilor la alegerile locale din septembrie. Morar este al doilea primar de oras din Cluj, care pleaca din PSD pentru a candida din partea PNL, dupa Cristian Matei de la Turda.