Primarul PSD din Reghin nu mai poate candida pentru un nou mandat. Tribunalul Mures a admis contestatia PNL si USR, pe motiv de incompatibilitate

Prin Hotararea nr. 542/2020 din dosarul 2515/289/2020, Tribunalul Mures a desfiintat solutia data de Judecatoria Reghin, care a considerat legala Hotararea nr. 1/14.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie Municipala nr. 2 Reghin, prin care Mariei Precup i-a fost inregistrata candidatura atat pentru primar, cat si pentru Consiliul Local.Contestatia a fost formulata de Partidul National Liberal si de Uniunea Salvati Romania si a fost respinsa intial de Judecatoria Reghin."Anuleaza Hotararea nr. 1/14.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie Municipala nr. 2 Reghin si respinge candidatura d-nei ..... la functia de Primar a Municipiului Reghin. Anuleaza in parte Hotararea 2/14.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscriptie Municipala nr. 2 Reghin si respinge candidatura d-nei .... la functia de consilier local al Municipiului Reghin. Mentine in rest sentinta atacata. Cu recurs in termen de 48 de ore de la pronuntare, recursul se depune la Tribunalul Mures, in ceea ce priveste solutia pronuntata privind cererea de sesizare a Curtii Constitutionale si definitiva in ceea ce priveste apelul. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei azi, 16.08.2020", se arata in dispozitivul hotararii, postat pe portalul instantei.In contestatia formulata de PNL si USR Reghin se arata ca prin Decizia 2899/2019 din 29.05.2019 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in dosarul nr. 438/43/2015 a fost mentinut raportul Agentiei Nationale de Integritate - Inspectia de Integritate, prin care primarul municipiului Reghin a fost declarat incompatibil.Contestatia prevede faptul ca Art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice prevede ca persoana publica fata de care s-a constatat starea de incompatibilitate nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului."In cazul in care persoana nu mai ocupa o functie sau o demnitate publica la data constatarii starii de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdictia de 3 ani opereaza potrivit legii, de la data ramanerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti de confirmare a existentei unui conflict de interese sau a unei stari de incompatibilitate", se arata in contestatie.In contestatia depusa de PNL si USR se mai arata ca, potrivit legii, nu pot fi alese persoanele carora li s-a interzis, prin hotarare judecatoreasca definitiva, exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si ca, astfel, Maria Precup nu mai poate candida pentru o functie publica."Am promis ca nu vom lasa Reghinul prada minciunii si coruptiei! In timp ce alti candidati se preocupa sa ma atace si sa dezinformeze opinia publica, noi am initiat actiune in instanta pentru respectarea interdictiilor de ocupare a functiilor publice de catre persoanele condamnate definitiv. Astfel, prin Decizia data in Apel de Tribunalul Targu Mures, in dosarul 2515/289/2020, s-a interzis candidatura actualului Primar al Municipiului Reghin, care considera ca este absolut normal sa candideze in ciuda interdictiilor impuse de raportul ANI si deciziile de la ICCJ. Respectul fata de lege si autoritati inseamna respect fata de cetateni", a declarat, duminica, pentru AGERPRES, liderul PNL Reghin si candidat la functia de primar al municipiului, Gabriel Toncean.Vicepresedinta Organizatiei de Femei a Partidului Social Democrat, Maria Precup, si-a inregistrat, vineri, candidatura din partea Aliantei Electorale Locale PSD ALDE pentru un nou mandat la conducerea Primariei Reghin, declarand ca doreste sa finalizeze proiectele demarate pe parcursul ultimilor patru ani.