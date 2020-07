Liderul PSD Marcel Ciolacu cere Prefectului de Bucuresti sa-l revoce pe Robert Negoita din functia de primar al Sectorului 3

Care sunt motivele invocate de liderul PSD pentru revocarea lui Negoita

PSD cere Prefectului Capitalei sa emita de urgenta ordinul de incetarea a mandatului de primar al Sectorului 3 pentru Robert Negoita.Solicitarea este motivata prin faptul ca Robert Negoita s-a inscris ieri in Partidul Bucuresti 2020 (PB2020), parasind astfel partidul pe listele caruia a fost ales la alegerile locale din 2016."Tinand cont de prevederile art. 8 alin. 1 si 2 din Legea 14/2003 a partidelor politice care prevede ca "Art. 8. (I) Un cetatean roman nu poate face parte in acelasi timp din doua sau mai multe partide politice. (2) inscrierea unei persoane intr-un alt partid politic constituie de drept demisie din partidul al carui membru a fost anterior".Luand in considerare dispozitiile OUG 57/2019, Art. 160 "incetarea de drept a mandatului primarului 1 (1) Mandatul primarului inceteaza, de drept, in urmatoarele cazuri: h) pierderea, prin demisie, a calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatii nationale pe a carei lista a fost ales; (7) in toate cazurile de incetare inainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constata incetarea mandatului primarului. Ordinul are la baza un referat semnat de secretarul general al unitatii7subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum si actele din care rezulta motivul legal de incetare a mandatului."Luand act de inscrierea domnului Negoita Robert Sorin in PARTIDUL BUCURESTI 2020, cu denumirea prescurtata PB2020, partid inscris in Registrul Partidelor politice la nr. 214, fapt demonstrat de declaratiile publice pe pagina oficiala de Facebook a domnului Negoita Robert Sorin, in de 16.07.2020, respectiv "Sunt bucuros sa va anunt ca am acceptat invitatia unei formatiuni noi, locale, de a ma inscrie in randurik ei. Astfel, de astazi sunt presedintele partidului Bucuresti 2020, un partid mic, dar care, alaturi de voi, cetatenii Bucurestiului, are un potential enorm. ", link: https://www.facebook.comIRobert.Negoita, precum si continutul paginii oficiale WEB a PARTIDUL BUCURESTI 2020 https.-11pb2020.roI.Va rugam sa emiteti cu celeritate Ordinul prin care se constata incetarea mandatului de primar al domnului NEGOITA ROBERT SORIN, Primar al Sectorului 3, Municipiul Bucuresti, ales la scrutinul organizat in data de 5 iunie 2016 pe lista ALIANTEI ELECTORALE PSD + UNPR , din partea Partidului Social Democrat", se arata in cererea liderului PSD catre prefectul CapitaleiPrimarul Sectorului 3 a anuntat saptamana trecuta ca nu va mai candida pe listele PSD la alegerile locale din septembrie.