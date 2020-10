PSD: Sedinta cu presedintii de CJ si primarii de municipii si orase, in contextul restrictiilor impuse de Guvern

"Este evident ca Guvernul Iohannis - Orban a pierdut total controlul asupra pandemiei si a inlocuit solutiile pentru oameni cu restrictiile si haosul. Carantinarea unor orase, care pare inevitabila dupa regulile impuse de guvernanti, este o solutie dezastruoasa. Va produce mii de falimente si va lasa pe drumuri sute de mii de oameni chiar in apropierea iernii. Penelistii nu se gandesc la siguranta locurilor de munca si la nivelul de trai al cetatenilor, ci doar la organizarea alegerilor, indiferent de costuri", se arata intr-un comunicat al PSD transmis AGERPRES.Potrivit sursei citate, "PSD este singurul partid care se gandeste la siguranta oamenilor si a economiei"."Vom veni tot timpul in fata romanilor cu solutii pentru ca firmele locale sa nu fie obligate sa-si inchida portile, pentru ca oamenii sa-si poata duce in continuare copiii la scoala si pentru ca toti romanii sa aiba acces la medicamente si la servicii de sanatate. Acestea sunt prioritatile reale ale tarii si nu jocurile politice de-a aliantele si alegerile", mai spun social-democratii.