PSD si-a lansat candidatii pentru Primaria Capitalei si cele sase sectoare in prezenta lui Marcel Ciolacu si a lui Paul Stanescu

Au fost prezenti, de asemenea, candidatul la Primaria Sectorului 1 - Daniel Tudorache, candidatul la Primaria Sectorului 2 - Dan Cristian Popescu, candidatul la Primaria Sectorului 3 - Aurelian Badulescu, candidatul la Primaria Sectorului 4 - Daniel Baluta, candidatul la Primaria Sectorului 5 - Daniel Florea si candidatul la Primaria Sectorului 6 - Gabriel Mutu Liderul interimar al social-democratilor si-a exprimat sustinerea pentru toti candidatii."Ii cunoasteti pe toti, cel putin in ultimele luni au fost alaturi de bucuresteni, in lupta cu pandemia, dupa ce Guvernul Romaniei a mutat toata responsabilitatea gestionarii pandemiei catre autoritatile locale. Mai nou, doresc sa faca acelasi lucru si cu redeschiderea scolilor, deoarece nu gasesc solutii si sunt incompetenti. Cu siguranta singura echipa profesionista care va gasi solutiile cele mai corecte va fi echipa PSD, si sub nicio forma o echipa hibrid, insailata la Vila Lac 1 de PNL si USR , dupa interese de partid. (...) Sustin intreaga echipa, o sustin pe Gabriela firea. (...) Intreaga echipa a PSD este alaturi de voi si vreau inca o data sa le aratati de ce sunteti in stare", a declarat Marcel Ciolacu.